CHP; Savunma Bakanı'na sordu: ÖSO'ya verilen tanklar IŞİD'e mi satıldı?

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Savunma Bakanı Fikri Işık'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Fırat Kalkanı sırasında ÖSO'ya verilen tankların IŞİD'e satıldığı" iddiasını gündeme getirdi.

Ağbaba soru önergesinde şunları söyledi:

"Basın yayın kuruluşlarında yer alan bir habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan birkaç tankın, ordumuzun Fırat Kalkanı harekatında birlikte hareket ettiği ÖSO isimli yapıya verildiği, daha sonra ise bu tankların terör örgütü IŞİD’e satıldığı iddiası dile getirilmektedir.

Bu çerçeveden hareketle, tanklarımızın ÖSO adlı yapı tarafından terör örgütü IŞİD’e satıldığı iddiası doğru mudur?

Eğer doğru ise konuyla ilgili Bakanlığınızca bir çalışma yürütülmekte midir?

Fırat Kalkanı harekatı öncesi ve sonrasında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) isimli yapıya kaç tank, silah, mühimmat, araç ve askeri malzeme verilmiştir? Verilenlerin takibi yapılmakta mıdır?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin IŞİD terör örgütüne yönelik bugüne kadar yürüttüğü operasyonlarda ele geçirilenler arasında ülkemizde üretilmiş veya TSK envanterinde bulunan silah, mühimmat, araç ve askeri malzeme bulunmakta mıdır?"