ABD hükümetinin bazı faaliyetleri duracak

Amerika’da hükümet yine kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre iki haftalık bir aradan sonra dün iş başı yapan Kongre üyelerinin, hükümete harcama yetkisi veren yasayı onaylaması gerekiyor.

Harcama yetkisi bu hafta Cuma gününe kadar Kongre’den onay alamazsa, federal hükümetin kısmen kapatılması gündeme gelecek.

Kongre Cuma gününe kadar harcama yasasını onaylamazsa, Donald Trump, başkanlığının ilk 100 gününde hükümetin kapanmasıyla karşı karşıya kalan ilk Amerika başkanı olacak.

Kongre'nin Trump’ın imzalayacağı bir harcama yasası geçirip geçiremeyeceği bir soru olarak duruyor.Trump, Meksika sınırına duvar inşa etmek için Kongre’den ödenek istiyor. Ancak California Senatörü Kamala Harris gibi Demokratlar bu talebe şiddetle karşı çıkıyor.

Cumhuriyetçiler’in çoğu duvar projesini destekliyor. Ancak Florida Senatörü Marco Rubio gibi bazı Cumhuriyetçiler, ABD'nin içinde bulunduğu uluslararası ortamda, hükümetin kapanmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, Kongre’nin, yasayı erteleme riski taşıyan zorlu harcama konularını bir kenara koymasını istiyor.

Bazı hükümet yetkililerine göreyse, duvar konusunda sabırlı olmak gerekiyor.

Cumhuriyetçiler, hükümetin kapanma riskine karşı, önümüzdeki Ekim ayında başlayacak yeni mali yıl için duvar projesine ödenek onayı verebilir. Demokratlar’ın, hem Senato’da hem de Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçiler’in onay verdiği bir harcama yasasını durdurması mümkün değil.

Eğer yasa geçmezse, hükümetin temel olmayan birimlerinin faaliyetleri duracak. Örneğin ulusal parklar dairesi kapanırken, Pentagon ve diğer ulusal güvenlik birimleri çalışmaya devam edecek.