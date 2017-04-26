Washington'un Türkiye'ye Tepkisi büyüyor

TSK’nın Irak Kuzeyindeki Sincar’da PKK hedeflerine karşı gerçekleştirdiği hava operasyonuna Washington’dan tepki ve değerlendirmeler sürüyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Laura Seal, “Koalisyonun Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyi ve Suriye’ye hava baskınlarının farkında" dedi ve Irak’ın tüm komşularından "Irak’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gereğine" dikkat çekti.

Washington’da Sputnik İngilizce’ye konuşan Pentagon Sözcüsü Laura Seal, “Koalisyonun Türkiye’nin Irak’ın kuzeyi ve Suriye’deki hava baskınlarının farkında. Geçmişte dediğimiz gibi, Irak’ın tüm komşuları Irak’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli” şeklinde konuştu. Seal şunları da söyledi:

“Tüm güçler, bölge ve dünya barışı ile güvenliğine en büyük tehdide odaklanmaya devam etmeli ve onları çabalarını, Koalisyonun enerjisi ve kaynaklarını, Irak ve Suriye’de IŞİD’i yenilgiye uğratmaktan başka yöne çekmesine neden olabilecek hedeflerin yerine IŞİD’e yoğunlaştırmaya cesaretlendiriyoruz.”

Bu arada, haberde Koalisyonun Pazartesi günü Sincar yakınlarında “IŞİD silah tesisi ve depoları” ile patlayıcı madde cihazlarını üreten fabrikaları hedef alan sekiz baskın gerçekleştirdiğini açıkladığına dikkat çekildikten sonra Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian, Rudaw İngilizce’ye verdiği demeç yer aldı.

John Dorrian, Koalisyonun baskınlarının “sadece IŞİD’e karşı” yapıldığını kaydederek Türkiye’nin Sincar’daki baskınlarını koalisyon ile koordine etmediğini de belirtti. Dorrian “Iraklı ve Suriyeli ortaklarımızı desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Mark Toner ise, Türkiye'nin PKK ile ilgili kaygılarını anladıklarını belirtmekle birlikte operasyona ilişkin “endişelerini doğrudan Türk Hükümetine ilettiklerini” ifade etmişti.

Toner, "Bu hava operasyonları koalisyon tarafından onaylanmadı ve İŞİD'e karşı savaşta ortak güçlerimiz arasında istenmeyen can kayıplarına neden oldu. Türkiye'nin PKK ile ilgili endişelerini anlıyoruz ama bu tür hareketler koalisyonun İŞİD'in peşinden gitme çabasına ve savaşı yürüten alandaki ortaklarımıza zarar veriyor' diye konuşmuştu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN YANIT

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Özbekistan'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

TSK'nın Sincar operasyonuyla ilgili Bakan Çavuşoğlu, “Terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele edeceğimizi her zaman söyledik. Bize yönelik tehditlere karşı operasyon yapacağımızı her zaman herkese söylüyoruz. Operasyon yapacağımızı bizzat müttefikimiz olan ABD'ye bildirdik. Askerlerini sınırımızdan 20 – 30 km güneye çekmelerini de kendilerine söyledik. Aramızdaki anlaşma gereği 2 saat önce ABD ve Rusya ile operasyon yapacağımız bilgisini paylaştık. Koalisyonun Katar'daki koordinasyon merkezi ile paylaştık. Burada bir bilgi paylaşımı yok deniyorsa, buna katılmadığımı açıkça söylemek isterim. Son birkaç hafta içinde ABD’li müttefiklerimize askeri ve diplomatik kaynaktan operasyon yapacağımızı defalarca bildirdik. Bizim gizli ajandamız yok. Buradan bize tehdit geliyor ve müdafaa meşru hakkımızdır” ifadelerini kullandı.

TSK’DAN AÇIKLAMA

TSK’dan yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde Irak’ın Kuzeyinde ZAP bölgesine savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendiği belirtildi. TSK’dan yapılan açıklamada şöyle denildi: “26 Nisan 2017 tarihinde 08.38-08.56 saatlerinde Irak’ın Kuzeyinde ZAP bölgesine, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen iki sığınak ve bir barınma yeri ateş altına alınmış, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı altı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.”

BARZANİ TÜRKİYE’DEN AÇIKLAMA İSTEDİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani, TSK’nin Sincar operasyonunu “sürpriz” olarak nitelerken Türkiye’den “açıklama” istediklerini söyledi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin oğlu Mesrur Barzani, New York Timesgazetesine yaptığı açıklamada operasyon için “Sürpriz oldu” nitelemesini yaptı. Barzani, Türkiye'nin hava baskınları için “İlk defa orayı bombalıyorlar. Şimdiye kadar daha çok sınır bölgelerini bombalıyorlardı” şeklinde konuştu.

Sincar operasyonuna “açıklık getirilmesini istedik ancak henüz bir yanıt almadık” diyen Barzani, beş peşmergenin öldüğü belirtilen operasyonun “bir hata olduğunu umduğunu” da ifade etti.

“TÜRKİYE’NİN BASKINLARI ABD’NİN MÜTTEFİKLERİNİ HEDEF ALDI”

TSK’nin Sincar operasyonu, ABD medyasının çok dikkatini çekti. Operasyonları “Türkiye’nin baskınları ABD’nin Irak ve Suriye’deki müttefiklerini hedef aldı” başlığı ile duyuran New York Times gazetesi, operasyonun “ABD’nin İslam Devleti’ne karşı sürdürdüğü askeri operasyon için yeni komplikasyonlar yarattığını” öne sürdü.

New York Times, Erbil mahreçli geniş haberinde “Türk savaş uçakları, Salı günü Irak ve Suriye’de Kürt savaşçılarını pek rastlanmayan bir yoğunlukla bombaladı, bu da ABD’nin İslam Devleti’ne karşı sürdürdüğü askeri operasyon için yeni komplikasyonlar sunuyor” yorumunu yaptı.

Bunun ardından “Türk askeri hedefleri arasında, Suriye’de ABD’nin desteğiyle İslam Devleti’ne karşı operasyonlarda önemli bir rol oynayan Kürt milisi YPG de vardı” diyen gazete, Iraklı Kürt yetkililerine dayanarak “Türk baskınlarından birinin yanlışlıkla Sincar Dağındaki Peşmergegüçlerini vurarak en az beş peşmergeyi öldürmesinin bölgedeki gerilimi artırdığı" görüşünü de dile getirdi.

AMERİKALI YETKİLİLERİN İSTEKLERİ

NYT, ABD’li yetkililerin, Türkiye’nin ABD’yi, operasyonun başlamasından "bir saatten az bir süre önce bilgilendirdiğini” söylediklerini belirttiği haberinde “Amerikalı yetkililer, Türkiye’den uygun koordinasyon olmadan harekete geçmemesini istediklerini ancak talebin dikkate alınmadığını söylediklerini” de kaydetti.

“ABD VE TÜRKİYE ARASINDAKİ DERİN GERİLİMLERE İŞARET EDİYOR”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner’in “koalisyonun onayı olmadan” gerçekleşen baskınlardan “büyük bir kaygı duydukları” açıklamasına ve Irak Hükümetinin tepkisine de yer verildiği haberde “Türk baskınları, İslam Devletine karşı operasyonların nasıl sürdürülmesi gerektiği konusunda ABD ile Türkiye arasında devam eden derin gerilimlere işaret ediyor” değerlendirmesini yaptı.

NYT, iki ülkenin “YPG milisleri konusunda keskin görüş ayrılıkları”nın olduğunu, ABD askeri yetkililerinin YPG’i Rakka operasyonu için “esaslı bir ortak” olarak gördüklerini belirtirken de Türk Hükümetinin ise YPG’nin, “Türkiye, ABD ve Avrupa tarafından terör örgütü olarak tanımlanan PKK’ye çok yakın bağlarına ısrar ettiğini” vurguladı.

ABD, REFERANDUM SONRASI TÜRKİYE’NİN "YUMUŞAYACAĞINI UMMUŞTU"

“ABD’li yetkililer, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın referandumu kazandıktan sonra tutumunu yumuşatacağını ummuşlardı” denildikten sonra ABD Başkanı Donald Trump’un Erdoğan’ı kutlamak için aradığını anımsatıldı. Yumuşama umudunun ise hava baskınlarıyla “yok olduğu gibi göründüğünü” belirten gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mayıs ayında Washington’u ziyaret edeceğine dikkat çekti.