Cihatçıların silahları: Alıcı Suudiler, aracı Ürdün ve Türkiye, yüklenici Bulgaristan!

Suriye'deki El Kaide dahil cihatçı gruplara, Balkanlar ve Körfez ülkeleri üzerinden yüklü miktarda silah gönderilmeye devam ediyor.

Bulgar silahlarının Suudi parasıyla Suriye'de nasıl dağıtıldığına ilişkin ayrıntılı bir haber, Trud'da Diana Mikhailova imzasıyla yayımlandı.

6 Nisan 2017 tarihinde, Danimarka bandıralı Marianne Danica isimli kargo gemisi, Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na ulaştı.

SİLAH VE PATLAYICI YÜKLÜ KARGO GEMİSİ

Gemi, Marinetraffic.com'un verilerine göre 28 Mart günü Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'ndan yola çıkmıştı ve "Hazard A (Major) tehlikeli kargo" taşıyordu.

Bu, Uluslararası Kargo Sınıflandırması sistemine göre, silah ve patlayıcı kargosu demekti. Tehlikeli kargo, Cidde'de 8 saat içerisinde boşaltıldı ve Marianne Danica Burgaz'a geri döndü.

Bulgaristan'dan gelen bu silah ve patlayıcılar Suudi ordusunun kullanması mümkün değil, zira Suudiler, Batı menşeli silahlar kullanıyorlar.

Sol altta, Marianne Danica gemisinin hangi tarihte nereden yola çıktığı ve hangi tarihte nereye vardığı görülüyor.)

Aralık 2016'da, Bulgar Trud gazetesi, Doğu Halep'teki bir Nusra Cephesisığınağında, VMZ-Sopot'ta üretilmiş Bulgar silahları olduğunu tespit etmişti.

South Front'un tespitlerine göreyse, savaş nedeniyle silah satışı yasak olmasına rağmen, Bulgaristan'dan Suriye'ye 2 milyon mermi ve 4 bin Grad füzesi gönderilmişti.

BİR AYDA İKİ KEZ SİLAH TRANSFERİ

Ancak Marianne Danica'nın tek ziyareti, 28 Mart-6 Nisan'daki yolculuktan ibaret değildi. Yine Marinetraffic.com'un verilerine göre, 7 Mart'ta Burgaz'dan yola çıkan gemi, 17 Mart günü Cidde'ye varmış ve kargosunu 12 saatte boşaltmış ve 28 Mart günü Burgaz'a dönmüştü.

Silah üreticisi VMZ-Sopot, Trud'un sorularını yanıtsız bırakırken, Sofya'daki Suudi elçiliği de, Bulgar silahlarının nereye gönderildiğini açıklamayacaklarını söyledi.

SİLAHLAR EL KAİDE'YE GİDİYOR

Ancak Trud'un mülakat yaptığı Malik el-Kurdi isimli bir ÖSO subayı, bu silahların 15 ülkenin istihbaratlarının dahil olduğu bir operasyon merkezi aracılığıyla kendilerine verildiğini belirtti.

Kurdi'ye göre bu merkezler, Ürdün ve Türkiye'de bulunuyor ve silahlar bu merkezlerden dağıtılıyor.

Ancak Kurdi, Amerikalıları ve Avrupalıları bu silahların Batı'nın "terörist" saydığı örgütlerün kontrolündeki bölgelerden geçtiği konusunda uyardıklarını da aktarıyor.

Kurdi'ye göre bu silahlar, Batı'nın terörist saydığı grupların da eline geçiyor. Kurdi, 15 ülkenin istihbarat örgütünün Suriye'de faaliyet yürüttüğünü ve bu silahların dağıtımından da, "radikal İslamcıların" eline geçmesinden de bunların sorumlu olduğunu kaydediyor.

ABD MENŞELİ 2 ŞİRKET DE VAR

Trud'un araştırması, Bulgar silahlarını temin eden VMZ-Sopot'un, ABD menşeli iki şirketle mukavelesi olduğunu ortaya koyuyor. Bu şirketler Chemring ve Orbital ATK.

İki şirketin de ABD hükümeti ile bağlantılı olduğu söylenirken, 2016 yılında Chemring'in 47 milyon dolarlık, Amerikan sistemleriyle uyumlu olmayan iki silah ihalesi kazandığı biliniyor.

Orbital ATK ise, 27 Ocak 2016 tarihinde 50 milyon dolarlık benzer bir silah mukavelesi imzalıyor. Bu silahların, "Amerika'nın ve müttefiklerinin ihtiyaçlarını" karşılamaya yönelik olduğu vurgulanıyor.

Orbital ATK, Trud'un sorularına yanıt vermezken, Chemring, bu bilginin "gizli" olduğunu ve VMZ-Sopot ile iletişime geçilmesini tavsiye etti.

Kargo gemisinin sahibi H. Folmer & Co. da yorum yapmaktan kaçınırken, aynı geminin daha önce de Mısır'a, Mübarek karşıtı protestolar sırasında biber gazı kargosu taşıdığı biliniyor.

SURİYE'YE SİLAH SEVKİYATININ MERKEZİ: BALKANLAR

Suriye'deki cihatçılara silah sevkiyatının Balkanlar'daki tek merkezi ise Bulgaristandeğil Daha önce de, CIA'in gözetiminde, Hırvatistan'dan Suriye'ye silah gönderildiği biliniyordu.

2013 yılında Daily Telegraph'ta yayımlanan bir haberde, Hırvat silahlarının ABD'nin verdiği tekliflerle Suudi Arabistan tarafından satın alındığı ve silahların tedarikinin Türkiye ve Ürdün üzerinden gerçekleştirildiği söyleniyordu.

BALKANLARDAN SURİYE'YE AĞIR SİLAH SEVKİYATI

Yalnızca Hırvatistan da değil. Yine 2013 yılında İsrail istihbaratına yakın DEBKAfile, silahlar, Kosova ve Bosna Hersek'ten El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi'ne gönderiliyor ve aracılığı ise Arnavutluk mafyası üstleniyordu.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Bosna, Bulgaristan, Çekya, Hırvatistan, Romanya, Sırbistan ve Slovakya'nın 2012 yılından bu yana, Suriye "muhalefetini" destekleyen dört ülkeye 1.2 milyar avroluk silah ve mühimmat satışı yaptığını ortaya çıkartmıştı.