Kanada'dan ABD'ye uyarı: Sert oynarız

Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kanada mallarına tarife" planına tepki gösterdi.

CNN'e konuşan Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, tarife planının adaletsiz olduğunu savundu.

"İş Kanada'nın ekonomik çıkarlarını savunmaya geldiğinde sert oynarız" diyen Freeland, nezaketin ulusal bir erdem olduğuna inandıklarını, ancak hokeyin Kanada'nın milli sporu olmasının rastlantı olmadığını kaydetti.

Trump yönetimi, Kanada'dan gelen çam ağacı ürünlerine yüzde 24 tarife uygulamayı gündemine almıştı.

Ancak Trump, Kanada ile bir "ticaret savaşı" istemediklerini de sözlerine eklemişti.

Kanada, ABD'nin en büyük ikinci ticaret ortağı. İki ülkenin toplam ticareti 2015 yılında 575 milyar dolardı.