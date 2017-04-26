Putin cephesinden Erdoğan'a yanıt: O sözleri söyledi ama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası bir haber ajansıyla yaptığı mülakat sırasında dile getirdiği "Sayın Putin, bana 'Erdoğan beni yanlış anlama ben Esed'in avukatı değilim' dedi” ifadelerine Kremlin’den bir değerlendirme geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın avukatı değil, uluslararası hukukun savunucusu olduğunu” vurguladı.

Sputnik’in haberine göre, Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin sorulması üzerine "Esad'ın desteklenmesine gelirsek, Rusya ve Putin'in Esad konusundaki tavrı değişmedi. Bu tavır herkes tarafından iyi biliniyor" yanıtını verdi.

Haberde Erdoğan’ın söz konusu röportajda, “Sayın Putin hatta bana şu ifadeyi bile kullanmıştır: 'Erdoğan beni yanlış anlama ben Esed'in avukatı değilim' demiştir. Bunu bana Sayın Putin söyledi” dediğine dikkat çekildikten sonra Peşkov’un şu sözleri de aktarıldı:

"Putin'in Esad'ın avukatı olmadığı cümlesine gelirsek, bu, yeni bir şey değil. Bu, ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesinde söylemiş bir şey de değil. Putin, bu cümleyi bir dizi röportajda söylemişti. Putin, Esad'ın avukatı değil. Kendisi, uluslararası hukukun avukatı ve savunucusu."

Peskov, "Putin, bir ülkenin geleceğinin nasıl olacağının üçüncü kişiler ya da ülkeler tarafından belirlenmesine izin verilmemesi gerektiğine inanıyor" dedikten sonra da şöyle devam etti:

"Putin'in düşüncesine göre, Suriye'nin geleceği ne Ankara'da ne Washington'da ne Paris'te ne Berlin'de ne de Moskova'da belirlenebilir. Suriye'nin geleceğinin nasıl olacağına sadece Suriye halkı karar verebilir. Putin'in avukatı olduğu fikirler tam olarak bunlardır.”