Çin, Asya-Pasifik bölgesinde ikinci uçak gemisini üretti

Çin Halk Cumhuriyeti, ikinci uçak gemisini üretti.

Geçici olarak adı ''Typ 001A'' verilen uçak gemisinin yapımına beş yıl önce başlandığı açıklandı. Ukranya'dan 1988 yılında satın alınan eski Sovyet uçak gemisi onarılarak ''Liaonig'' adıyla Çin deniz filosuna katılmıştı.

''Typ 001A'' uçak gemisinin ''Liaoing''den esinlenerek üretildiği ve Çin'in ilk yerli üretimi olduğu bildirildi. Yeni uçak gemisinin 315 metre uzunluğunda, 75 metre eninde inşa edildiği açıklandı.

Spiegel Online'nın verdiği habere göre, Şanghay kentinde halen üretimi devam eden üçüncü uçak gemisinin ''diğer ikisinden daha büyük'' olarak inşa edileceği bildirildi.

ABD, 10 uçak gemisi ile dünyanın en büyük deniz filosuna sahip.