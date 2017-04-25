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Bülent Arınç'ın ortağı gözaltına alındı

Bülent Arınç'ın ortağı gözaltına alındı
25 Nisan 2017 Salı 22:29:18

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Manisa'da bu sabah Fethullah Gülen cemaatiyle irtibatlı oldukları iddiasıyla sekiz avukat gözaltına alındı. Manisa Barosu'na kayılı sekiz avukattan biri olan B.Y., Bülent Arınç'ın eski ortağı olarak tanınıyor. Arınç'la, milletvekili seçilmeden önce aynı büroyu kullanan ve iş ortaklığı yapan B.Y.'nin gözaltına alınması kentte günün konusu haline geldi.

Manisa merkezli üç ilde, bu sabah Fethullah Gülen cemaatinin "avukat yapılanmasına" yönelik düzenlenen operasyonda sekiz avukat gözaltına alındı. Gözaltına alınan avukatlardan B.Y.'nin, Bülent Arınç'ın milletvekili seçilmeden önce ortağı olması dikkat çekti. 

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda yürütülen Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturmada, cemaatin avukat yapılanmasına yönelik, Manisa merkezli İzmir ve Ankara'da önceden belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Cemaat içinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen avukatlar B.Y. H.İ., K.Ç., M.B., M.K., İ.K., K.C. ve M.K. gözaltına alındı. 

ARINÇ'IN ESKİ ORTAĞI 

Gözaltına alınan avukatlardan B.Y.'nin, Bülent Arınç'ın milletvekili seçilmeden önce ortağı olması dikkat çekti.

Arınç'la yıllarca aynı büroyu kullanıp iş ortağı olarak çalışan, AKP'nin Manisa'daki kurucu isimlerinden olan B.Y.'nin cemaat operasyonu kapsamında gözaltına alınması, kentte günün konusu haline geldi. Arınç, 1995'te milletvekili seçildikten sonra avukatlığı bırakmış, işlerini ve bürosunu B.Y.'ye devretmişti.   

Bülent Arınç'ın ortağı gözaltına alındı
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