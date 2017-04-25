Bülent Arınç'ın ortağı gözaltına alındı

Manisa merkezli üç ilde, bu sabah Fethullah Gülen cemaatinin "avukat yapılanmasına" yönelik düzenlenen operasyonda sekiz avukat gözaltına alındı. Gözaltına alınan avukatlardan B.Y.'nin, Bülent Arınç'ın milletvekili seçilmeden önce ortağı olması dikkat çekti.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda yürütülen Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturmada, cemaatin avukat yapılanmasına yönelik, Manisa merkezli İzmir ve Ankara'da önceden belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Cemaat içinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen avukatlar B.Y. H.İ., K.Ç., M.B., M.K., İ.K., K.C. ve M.K. gözaltına alındı.
ARINÇ'IN ESKİ ORTAĞI
Gözaltına alınan avukatlardan B.Y.'nin, Bülent Arınç'ın milletvekili seçilmeden önce ortağı olması dikkat çekti.
Arınç'la yıllarca aynı büroyu kullanıp iş ortağı olarak çalışan, AKP'nin Manisa'daki kurucu isimlerinden olan B.Y.'nin cemaat operasyonu kapsamında gözaltına alınması, kentte günün konusu haline geldi. Arınç, 1995'te milletvekili seçildikten sonra avukatlığı bırakmış, işlerini ve bürosunu B.Y.'ye devretmişti.