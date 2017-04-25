Yahoo Haziran'da satılıyor, CEO'su işten atılacak

ABD'li şirket Verizon, Haziran sonunda Yahoo'yu 4,48 milyar dolara satın alırken, şirketin CEO'su Marissa Mayer'in görevi de sona erecek.

Ancak Mayer için endişelenmeye lüzum yok, kadın CEO'nun eline 186 milyon dolar geçeceği belirtiliyor.

Bahsi geçen rakam, Yahoo'nun kapanış hisse senedi fiyatı üzerinden hesaplanmış ve değişebilir. New York Times'ın hesabına göreyse, Mayer yine de ortalama 200 milyon dolar elde etmiş olacak.

Şirketin çalkantılı mali dönemi düşünüldüğünde, Mayer'in eline geçecek miktarın "parlak" olduğu yorumları yapılıyor.

Mayer, 2017'deki ikramiyesinden vazgeçmişti.

50 MİLYON DOLARLIK REZİDANS

Evita lakaplı Mayer, 2012 yılında Yahoo’ya transfer olmuş, uzun süre dünyanın en çok maaş alan profesyonelleri listesinin üst sıralarında yer almıştı.

Mayer'in ünlü modacı Oscar de la Renta ile yemek yemek için 60 bin dolar ödediği, San Francisco Four Seasons Hotel'de 50 milyon dolar değerinde bir rezidansı bulunduğu biliniyor.

Yahoo'nun satılması, şirketin sahip olduğu nakitle, Çinli e-ticaret şirketi Alibaba Group ve Yahoo Japonya'daki hisseleri ile çekirdek olmayan patentlerini kapsamıyor. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Yahoo'nun yeni isminin Altaba Inc. olması bekleniyor.