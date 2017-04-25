Cumhurbaşkanı Erdoğan; YSK resmi sonuçları açıklayınca AK Partinin başına geçeceğim dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, erken seçimin Türkiye'nin gündeminde olmadığını söyledi.

"Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra AK Parti'nin başına geçeceğim" diyen Erdoğan, tam tarihi ise bildirmedi.

'AB 3-5 SENE DAHA BU İŞİ SALLARSA...'

"Anayasa Mahkemesi ve AİHM'in referandum sonuçlarını değerlendirme yetkisi yok" diyen Erdoğan, Avrupa Birliği konusunda ise "3-5 sene daha bu işi sallarsa, bize tek bir seçenek kalıyor, millete gitmek" dedi.

Öte yandan Erdoğan, TSK'nın hava operasyonu öncesi ABD, Rusya ve Kuzey Irak'ı bilgilendirdiklerini söyledi.

IŞİD'e karşı ABD öncüüğündeki Koalisyon'un sözcüsü Albay John Dorrian ise Rudaw'a verdiği demeçte, Türkiye'nin hava saldırılarını IŞİD Karşıtı Koalisyon ile koordine etmediğini belirtmişti.