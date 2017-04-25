Bora Jet çalışanlarının Yüzde 90'nı çıkarıyor

Borajet Havayolları’nda filoda 2'si iş jeti olmak üzere 3 uçağın kalmasına karar verildi.

Şirket uçuşlar için 75 pilotundan 65’ini, yaklaşık 200 kabin memurundan da 180’ini işten çıkartıyor.

Yeniden yapılanacağını açıklayan ve geçen yıl sonunda SBK Grubu’nun satın aldığı Borajet’te önümüzdeki haftadan itibaren işten çıkarmalar başlayacak. Uçaklarını finansal kiralama şirketlerine iade edecek Borajet 65 pilot ve 180 kabin memurunu işten çıkartacak. Ayrıca genel müdürlükteki personel de azaltılacak.

TAZMİNATLAR EKSİKSİZ YATACAK DENDİ, AĞUSTOS AYINDAN BU YANA SES YOK!

Çalışanlara gelecek ayın maaşının ve tazminatların eksiksiz ödeneceği açıklanırken, geçen yıl ağustos ayında işten çıkartılan bazı pilot ve kabin memurlarının hâlâ tazminatlarını alamadığı öğrenildi.

Elindeki yetkilerini kaybetmek istemeyen Borajet, uçuşlarına filosundaki biri Global Express diğeri de Hawker 900XP tipi iş jetiyle devam edecek. Ayrıca 98 koltuklu Embraer 190 tipi yolcu uçağı da filoda tutulacak. Borajet bu uçakla Fenerbahçe’yi de taşımayı planlıyor.

Önümüzdeki dönem için yaklaşık 30 bin bilet satan Borajet, yolcularını için THY’ye yönlendiriyor.

Bu konuda sosyal medya üzerinden açıklama yapan şirket “Call centerimizdeki yoğunluğun önüne geçirek daha kaliteli hizmet alabilme adına öncelikli olara yakın tarihli uçuş sahibi yolcularımızın bilgi almak için aramaları rica olunur. Ayrıca call centerımız, THY tarafından temin edilecek biletleriniz için uçuş öncesinde sizi arayıp bilgilendirecektir” denildi.

