HDP'den AKP'ye çağrı: Acilen barış sürecini yeniden canlandırmalı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Türkiye'yi siyasi denetime alma kararını değerlendiren HDP, kararın Türkiye’nin AB ve diğer Avrupa kurumları ile olan ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ve İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, AKPM kararını yaptıkları ortak açıklama ile değerlendirdi.

Açıklamada; “Bu sonuç, bütünüyle AKP Hükümeti’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süregelen baskıcı, ayrımcı ve inkârcı politikalarının uluslararası alanda uğradığı meşruiyet kaybının sonucudur. AKPM’de Türkiyeraporunun görüşülmesi sırasında AKP’nin kadim dostları dahi Türkiye’de süregiden hukuksuzluk ve ihlalleri savunmaktan kaçınmışlardır. Kararda yer alan bütün eleştiri ve uyarılar, Türkiye’deki demokratik ve toplumsal muhalefetin eleştirilerinin uluslararası alanda kabul gördüğünün kanıtı olarak görülmelidir. Bu karar ne yazık ki, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin Avrupa Birliği ve diğer Avrupa kurumları ile olan ilişkilerini de olumsuz etkileyecektir" denildi.

AKPM’deki HDP heyeti özellikle son iki dönem boyunca AKPM gündemini TBMM’ye taşıyarak uyarı ve eleştirilerini hükümet ve parlamentoyla paylaşmak ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olmak konusunda elinden geleni yapmıştır. Hükümet bu uyarılara kulak tıkamanın bedelini ödemektedir“ diyen HDP; "Acilen barış sürecini yeniden canlandırmalı ve rapordaki öneriler doğrultusunda demokratik reformları gerçekleştirmelidir" çağrısında bulundu.