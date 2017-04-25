Böyle olur Bezmialem Tıp'ın raporu: Her küçük yaşta evlilik sömürü değil

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nın 2015 tarihli "İstanbul'da Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler İhtiyaç Analizi Raporu"nda, çocuk istismarını meşrulaştıran ifadelere yer verildi.

Ceyda Acar, Büşra Sandıklı, Meltem Mücaz, Zekiye Ülger ve Perihan Torun tarafından kaleme alınan raporda; "her küçük yaşta evlilik sömürü olarak algılanmamalıdır" denildi.

Raporun öneriler kısmında yer alan "Toplumsal uyum çalışmaları" pasajında; "Yine küçük yaşta evlendirilen kızlar için de kültürün bir öğesi olabileceği gerçeği göz önünde bulundurulmalı, her küçük yaşta evlilik sömürü olarak algılanmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Raporun, İstanbul’da yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilerin ihtiyaçlarının değerlendirileceği saha araştırması öncesi derlenen ve incelenen bilgilerin sunulması amacıyla hazırlandığı belirtiliyor.