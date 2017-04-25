CHP'den AKPM'nin Türkiye kararına ilişkin ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Avrupa KonseyiParlamenter Meclisi’nin (AKPM) Türkiye'nin siyasi denetim sürecine alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 1996'da girdiği denetim sürecinden 2004'te çıktığını ifade eden Yılmaz, "Türkiye tekrar onca reformdan sonra ve özellikle darbe girişimi, akabinde yaşanan OHAL ve daha sonra gelen referandum, demokratik tartışmalar, AGİT raporu, Venedik Komisyonu raporu hep birlikte Türkiye'yi maalesef bugün kötü bir kararla yüzleştirdi" diye konuştu.

"AKPM'nin böyle bir karar almasından elbette üzüntü duyuyoruz" diyen Yılmaz şunları söyledi:

"Denetim süreci, Türkiye'nin demokratik karakterini kaybettiği yönünde bir algının sonucu olarak geliyor. Demokrasinin ve demokratik kurumların sağlıklı bir şekilde işleyişinin maalesef zedelendiği düşüncesinden dolayı böyle bir karar gündeme geldi. Umuyoruz Türkiye bu süreci en kısa sürede atlatır. OHAL bir an önce kaldırılır, Türkiye'de tekrar demokrasiye dönüş başlar. Biz Avrupa kurumlarını, bizim kurucusu olduğumuz uluslararası örgütlerin almış olduğu kararları ve eğilimleri tanımamak, onlara meydan okumak esasen bir yol değil. Türkiye uluslararası alanda iyice manevra alanını daraltmış durumda. Bizim ciddi uyarılarımız vardı, bunların dikkate alınmadığını görüyoruz."

SİNCAR OPERASYONU

Öte yandan TSK'nin Sincar operasyonunu olumlu gördüklerini açıklayan CHP'li Yılmaz, "Kandil, eteğini İran'a dayanır. Sincar ise YPG/YPD'ye dayanır Suriye'de; dolayısıyla PKK, Kandil'den Sincar'a doğru büyük bir yığılma yaptı. Türkiye, sınır güvenliğini korumak zorunda ve PKK ile her tarafta mücadele etmek de uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımız. Bu, gayet normaldir. Gecikmiştir. Orada, Sincar bölgesine hakim olmak istiyorlar. Sincar'ı koparıp, Suriye'deki sözde Rojava'ya bağlamak istiyorlar ve yuvalanmak istiyorlar. Yani ikinci bir Kandil yapmak istiyorlar; ama daha sağlam bir Kandil. Arkasını tırnak içinde Rojava'ya dayadığı bir Sincar Dağı yapmak istiyorlar. Dolayısıyla biz, operasyonu olumlu görüyoruz" diye konuştu.