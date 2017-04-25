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ÖSYM sınavlarına 1 gün ek başvuru süresi

ÖSYM sınavlarına 1 gün ek başvuru süresi
25 Nisan 2017 Salı 17:37:37

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Son başvuru tarihleri sona eren ALES, Adalet Bakanlığı sınavları, KPSS ve LYS için bir günlük ek başvuru süresi kararı alındı.

ÖSYM, başvuru süresi sona ermiş ALES, Adalet Bakanlığı sınavları, KPSS ve LYS için bir gün ek başvuru süresi kararı aldığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Ali Demir "ÖSYM olarak başvuru tarihleri sona ermiş olan LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına süresi içinde başvuru yapmayan adaylara yönelik bir karar aldık. Buna göre, LYS adayları için 28 Nisan'da, ALES adayları için 27 Nisan'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için 3 Mayıs'ta, KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için 4 Mayıs'ta, Adalet Bakanlığı sınavları için de 17 Mayıs'ta bir günlük süre ile başvuru sistemini açacağız" dedi.

ÖSYM sınavlarına 1 gün ek başvuru süresi
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