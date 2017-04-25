Meclis'e alınan telefonlar ABD'nin ve FETÖ'nün dinleme aygıtı çıktı

“ABD’NİN İSTİHBARAT TOPLAMAK İÇİN KULLANDIĞI CİSCO MARKA TELEFONLARIN TBMM’DE NE İŞİ VAR?”

Geçen hafta, ortalama piyasa fiyatı 507 TL olan Cisco marka telefonlardan Meclis’e yüzlerce alındığını ve maliyeti nedeniyle Meclis’te yaşanan tartışmayı sayfalarımıza taşıdık. Cisco marka telefonlarla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı açıklama yaparak, “Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) istihbarat toplamak için kullandığı Ciscomarka telefonların TBMM’de ne işi var?” diye sordu.

ABD’Lİ PROFESÖRDEN CİSCO TELEFON UYARISI

“16 Nisan referandumunun hemen sonrasında TBMM’de makam odalarında bulunan ve gayet iyi çalışan telefonlar kaldırılmış yerlerine Cisco marka telefonlar kurulmuştur.” diyen CHP’li Zeynep Altıok’un yaptığı açıklama şöyle:

“Bizler vatandaşların parasının neden boş yere harcandığının peşine düşünce, işin çok daha vahim bir noktaya gittiğini tespit ettik.

Şöyle ki;

ABD Columbia Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde Profesör Salvatore Stolfo, Cisco’nun VoIP telefonlarında ciddi güvenlik açıkları tespit ettiklerini duyurmuştur. Bahsi geçen açıklamada Cisco VoIP telefonlarının rahatlıkla birer dinleme aygıtı olarak kullanılabileceğini belirtilmiştir.

Söz konusu araştırmacılar, buldukları açık sayesinde hem VoIP telefon hizmetine sızılabileceğini ve görüşmeleri dinlemenin mümkün hale geleceğini, hem de VoIP telefonların birer dinleme aygıtına dönüştürülerek ortam dinlemesi yapılabileceğini belirtmektedirler. Üstelik araştırmacılar bu açığın Cisco tarafından sunulan 14 farklı Cisco Bütünleşik IP Telefonu modelinde de geçerli olduğunu ileri sürmektedirler.

Bununla birlikte; Glenn Greenwald'ın "Saklanacak Yer Kalmadı (No Place to Hide) kitabı" ile birlikte gündeme gelen bir dokümanda Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansının "Terzi Usulü Erişim Operasyonları (Tailored Access Operations - TAO)" bölümünün, hedef aldıkları firma ve kurumlara gönderilecek olan sunucu, router ve diğer network araçlarının içine gözetleme ve takip parçaları taktığı fotoğraflarla gösterilmiştir.

Kitapta, truva atları taşıyan bu sistemler, NSA yöneticileri tarafından "TAO'daki en verimli operasyonlar çünkü dünya çapındaki önemli ve zor noktalarda konumlandırma sağlıyor" şeklinde tanımlamıştır. İçinde NSA çalışanlarının Cisco router'lar olan bir gönderim paketini açtıklarını ve içine gerekli olan takip parçasını taktıklarını göstermektedir.

“FETÖ’NÜN TERCİH ETTİĞİ TELEFON MARKASI”

Üstelik bu telefonları FETÖ’cülerin kullandığı tespit edilmiştir. FETÖ çatı iddianamesi ve hükümet gazetelerinin tamamında da “FETÖ’nün tercih ettiği telefon markası” olarak belirtilen cihazlar bütün parti liderlerinin, gruplarının ve Milletvekillerinin odalarına kurulmuştur.

FETÖ/PDY’nin darbe girişimi soruşturması kapsamında, TTNET Bireysel İş Birimi Genel Müdürü Erkan Akdemir önce gözaltına alınmış, ardından istifa etmiştir. Akdemir, daha önce CİSCO Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın en ivedi şekilde bu soruları cevaplaması gerekmektedir:

• Bu konuda ihale ne zaman yapıldı? Cisco marka telefonların FETÖ çatı iddianamesinde geçtiği ortada iken ve terör örgütünün bu telefonları kullandığı tespit edilmişken ne tür gerekçelerle bu telefonlar, TBMM’nin tamamına kurulmuştur? FETÖ'cüler bu telefonu kullanıyorsa madem, neden alımdan vazgeçilmedi?

• Bu telefonları almaya ne zaman ve kim tarafından karar verildi? İhale hangi şekillerde gerçekleştirildi? İhale bedeli ne kadardır?

• Alanında birçok uzman bu telefonlar aracılığı ile hem konuşma hem de ortam dinlemesi yapılabileceğini belirtmesine rağmen bu telefonlar hangi amaçlarla Meclis’e kuruldu?

• Meclis’e kurulan bu telefonlar ile internet üzerinden mi iletişim gerçekleştirilecek? Eğer internet üzerinden sağlanacaksa bunun güvenliği hangi şekillerde sağlanacak?

• Bu telefonlar ile ortam dinlemesi yapılabileceği iddiaları doğru mudur? Konuyla ilgili hangi güvenlik testleri ve önlemleri alınmıştır?

• Bu telefonlar bütün parti liderleri başta olmak üzere bütün Milletvekilleri ve personelin odalarına kuruldu. Önceden kullanılan telefonlar gayet sağlam çalışırken bir anda neden bu değişikliğe gidildi?

Zeynep Altıok

CHP Genel Başkan Yardımcısı - İzmir Milletvekili”

OdaTV