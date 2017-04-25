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TRT'den altyazı yanıtı: 'Kıçında gümüş kaşıkla doğmuş, haysiyetsiz'

TRT'den altyazı yanıtı: 'Kıçında gümüş kaşıkla doğmuş, haysiyetsiz'
25 Nisan 2017 Salı 16:49:11

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TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları sırasında kanalda kullanılan altyazılara ilişkin gelen eleştirilere, "Kıçında gümüş kaşıkla doğmuş; hayatı boyunca bir gün çalışmamış haysiyetsiz" yanıtını verdi.

TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları sırasında TRT'de kullanılan altyazılara gelen tepkilere yanıt verdi.

Erdoğan'ın konuşmalarını yayınlarken konuşmanın içinde yer alan "Yalan söylüyor bu adam" ve "Terörist elebaşının yalanları" sözlerinin ekrana yansıtlmasına ilişkin eleştirileri yanıtlayan Koç, "Televizyonculuğun en basit işlemlerinden bir anlık fotoğraf karesiyle algı yaratmaya çalışan haysiyetsizler. Dedikodu spekülasyon iftira ile dümen çeviren ucuz adamlar.

Bu döndürmeye çalıştığınız dolabın yeter ki kötü niyet besleyin, yapılamayacağı televizyon yok. Gerizekalılar. Kıçında gümüş kaşıkla doğmuş; hayatı boyunca bir gün çalışmamış haysiyetsiz" ifadelerini kullandı.

TRT'den altyazı yanıtı: 'Kıçında gümüş kaşıkla doğmuş haysiyetsiz'
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