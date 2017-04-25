CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı

Milliyet gazetesi yazarı Melih Aşık, “CHP’nin CB adayı!” başlıklı bugünkü yazısında, “CHP’nin 2019’daki cumhurbaşkanı adayı kimdir? Bugünkü tabloda Kemal Kılıçdaroğlu... Zira genel başkan odur... Kemal Kılıçdaroğlu 2019’da AKP’nin adayı Tayyip Erdoğan’la boy ölçüşebilir mi? Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak mıdır? Koymayacak mı? Ne düşünüyor? Vakit geçirmeden açıklamalıdır...” dedi.

“2019’un mücadelesi çok değil birkaç hafta içinde başlayacaktır...” diyen Melih Aşık, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile görüşmesini aktardı. Aşık, “CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile konuşuyoruz... Bir olağanüstü kurultayı şart görüyor... Bence, diyor...'' ifadelerini kullandı.

1. CHP seçime yeni bir genel başkanla gitmeli,

2. Genel başkan aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı olmalı,

3. Yardımcılarını önceden açıklamalı, kampanyayı onlarla birlikte yürütmeli,

4. 23 Nisan 2020’de yetkilerini devredeceğini ve yeni bir anayasa ile parlamenter düzene dönüleceğini açıklamalı...”