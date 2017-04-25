Cezaevlerinde sekiz yılda 77 çocuk ve genç intihar etti!

Adalet Bakanlığı, son sekiz yılda cezaevlerinde 77 çocuğun intihar ettiğini açıkladı.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre CHP İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin cezaevlerindeki çocuk tutuklulara ilişkin soru önergesini yanıtlayan bakanlık, 2009-2017 yılları arasında yaşları 12 ile 17 arasında değişen 17 çocuğun cezaevlerinde yaşamını yitirdiğini, bu çocuklardan dokuzunun ise intihar ettiği bilgisini paylaştı.

18-21 yaş arasındaki genç tutuklulardan ise 68’i bu yıllar arasında intihar etti.

ÇOCUK HÜKÜMLÜ SAYISI 2002'YE GÖRE YÜZDE 33 ARTTI

Adalet Bakanlığı’nın paylaştığı veriler, çocuk tutuklu sayısındaki artışı da ortaya koydu. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında hükümlü çocuk sayısının 548 olduğunu belirten bakanlık, 15 yıl sonra bu sayının yüzde 33’lük bir artışla 731’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, 2002 yılında 1497 olan tutuklu çocuk sayısının, 2017 yılında 350 kişi artarak 1847’ye yükseldiğini ve günümüzde cezaevindeki çocuk sayısının toplam 2578 olduğunu açıkladı.

Bu verilere göre 2017 yılı, 2 bin 687 çocuğun cezaevinde olduğu 2007 ve 2 bin 680 çocuğun cezaevinde olduğu 2009 yıllarından sonra en çok çocuğun cezaevinde bulunduğu yıl oldu.

BİN 631 ADLİ, 205 SİYASİ TUTUKLU

Verilerde, 15 Şubat tarihi itibarıyla tutuklu ve hükümlü çocukların yüzde 91’inin adli suçlar nedeniyle cezaevlerinde bulunduğu belirtilirken, 12-17 yaş arası tutuklu sayısı 1631, hükümlü sayısı ise 715 oldu.

Siyasi suçlardan ise toplam 220 çocuk cezaevinde bulunurken bu çocuklardan 15’i hüküm giymişken, 205’i tutuklu yargılanıyor.