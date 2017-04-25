AKP'liler arasındaki kavga büyüyor: Cem Küçük'ün arkasında Rasim Ozan Kütahyalı var

AKP'lilerin referandumun hemen ardından başlayan kavgası devam ediyor.

Cem Küçük'ün "Ak Parti'nin radikal İslamcılarla, Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yolunu ayırması lazım" sözleri sonrası büyüyen kavgaya ilişkin sosyal medyadan açıklamalar yapan Fatih Tezcan, Küçük'ün arkasında Rasim Ozan Kütahyalı'nın bulunduğunu ileri sürdü.

Tezcan'ın Küçük ve Kütahyalı iddialarınıın bir bölümü şöyle:

Cem Küçük'ün arkasında Rasim Ozan Kütahyalı vardı, o konuşturuyor o yazdırıyordu. Bu zaten bizim başka bir konudan anladığımız bir durumdu.

Adnan Oktar'cı Cem Küçük'ü kullanan Rasim Ozan Kütahyalı neden Çengelköy'de Adnan Oktar'a 100 m. mesafedeki yalı dairesini tercih etmişti?

Adnan Oktar'cı Cem Küçük'ü kullanan Rasim Ozan, Adnan Oktar'a komşu olmak için yalı alabilir ama ya bu yalının parası da Bank Asya'dan ise?!

F.Gülen'e Hocamız diyen 3 isim: Adnan Oktar ROK ve Cem Küçük. Bugün 3'ü de F.Gülen gibi "TÜRKİYE-İSRAİL DOSTTUR" diyor. Bu nasıl iştir?

(Cem Küçük'e yayında 'ÇIK O BATAKLIKTAN CEM ORASI BİTİRECEK SENİ' derken ne demek istediğimi anlamıştı... Birazını sizinle de paylaşıyorum.)

Fethullahçılar'ın Üni'de Amerikancılık okuttuğu Cem Küçük, çıkınca Fethullah'ın emir aldığı G.Füller'in kitaplarını çeviriyor. Bu ne iş?

Cem Küçük sadece çevirmenlik yapmıyor 15 Temmuz'un mimarı G.Füller'e! Aynı zamanda yayın yönetmenliği de yapıyor. Hem de Aralık 2013'te!

2013'te Cem Küçük Füller'in fikirlerini Türkiye'ye taşırken ROK da "Hocaefendiyle Başbakan'ın arasını açıyor" diye bana saldırıyordu. Ne iş?

Erdoğan 2013'te FETÖ Dershaneleri'ni kapatırken ROK ve Cem Küçük maalesef hala 'Hocaefendi' diyorlardı. Biz 'deli' veya 'saatli bomba'ydık.