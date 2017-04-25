Ahmet Hakan'dan Cem Küçük'e: Boz bulanık, kıvrak bir yavşak

AKP'liler arasında devam eden Cem Küçük ve tasfiye tartışmalarına şimdi de Ahmet Hakan katıldı.

Hürriyet yazarı Hakan, isim vermeden Küçük'ü hedef alırken, yazısında şu ifadeleri kullandı:

İslamcı sağı solu, başı sonu belli biridir... Tetikçi ise boz bulanık, kıvrak bir yavşaktır...

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- İslamcının doğru yanlış idealleri vardır... Tetikçinin ise sahibi ya da sahipleri...

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- İslamcının elinden, dilinden emin olabilirsin... Tetikçinin ise hiçbir şeyinden...

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- İslamcı düşüncesini söyler... Tetikçi ise tehdit eder...

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- İslamcı kendine güvenerek meydan okur... Tetikçi ise ağababalarına güvenerek meydan okur...

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- İslamcı egemen başkasıyken de İslamcıdır... Tetikçi ise egemen kimse orada olur.