KDHC'den 'yeryüzünden sileriz' açıklaması

KDHC'nin resmi haber ajansı KCNA'nın haberine göre, Savunma Bakanı Pak Yong-Sik bir toplantıda yaptığı konuşmada, ABD ve müttefiklerinden gelecek bir saldırıya etkili bir yanıt verebilecek kapasiteye şimdiden sahip olduklarını söyledi.

Pak, "ABD'nin hem Asya-Pasifik'teki üslerini, hem de anavatanını vurabilecek nükleer silahlarımız platformlarından fırlatılmayı bekliyor" ifadelerini kullandı.

KDHC'li Bakan, kendilerine yönelik bir askeri tehdidin ortaya çıkması halinde, güçlü bir önleyici saldırıyla düşmanlarını "yeryüzünden sileceklerini" söyledi.