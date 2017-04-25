AKP'nin Kuleli kararı belli oldu

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, askeri okulların kapanmasının ardından ne olacağı belli olmayan Kuleli Askeri Lisesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Kuleli Askeri Lisesi’nin tarihi ön bina kısmının Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verileceğini ve müze olacağını açıklayan Işık, Kuleli Askeri Lisesi’nin arazisinin büyük olduğunu ve kalan kısmıyla ilgili başka bir çalışma yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimat verdiğini ifade eden Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın da bizzat konuyla ilgilendiğini kaydederek, “Biz de gerekli kolaylığı sağlıyoruz” dedi. Ön taraftaki tarihi binanın bir kısmının restore edildiğini şimdi, kalan kısmın da Kültür Bakanlığı’nca restore edileceğini anlatan Işık, okulun bulunduğu arazinin 180 dönüm olduğunu ve tarihi ön binanın dışındaki kısımla ilgili ise ne yapılacağına yönelik ayrı bir çalışma yapıldığını ifade etti.