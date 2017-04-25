Erdoğan için 27 Mayıs iddiası

Hükümete yakın Sabah gazetesinin iddiasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP'ye askeri ihtilalin yıldönümü olan 27 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongreyle dönecek.

16 Nisan'da referandumdan evet çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP'ye üyelik ve genel başkanlık süreci de hızlandı. Süreçle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Sabah gazetesi Erdoğan'ın ihtilalin 57. yıldönümü olan olağanüstü kongreyle AKP'ye genel başkan olarak seçilmesinin beklendiğini yazdı.

Sabah haberi şöyle duyurdu: "AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun referanduma ilişkin kesin sonuçları açıklaması ve sonuçların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından partiye üye olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları üzerine harekete geçen AK Parti'nin mayısın ilk haftasında partinin yetkili kurullarından kongre kararı alacağı öğrenildi. Türk demokrasi tarihi açısından sembolik önemi olan 27 Mayıs'ta Erdoğan'ın olağanüstü kongreyle partinin başına geçmesi planlanıyor. Ancak 27 Mayıs'ın ramazanın ilk günlerine gelmesini dikkate alan AK Parti'nin olası bir olağanüstü kongrenin hazirana sarkabileceği ifade ediliyor. Yine olağanüstü kongre için düşünülen başka bir tarih 20 ya da 21 Mayıs."