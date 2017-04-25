Diyanet kutlu doğumda geri adım mı attı

Hükümete yakın Türkiye gazetesinin “Kutlu Doğum bir FETÖ projesi” manşetinin ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaparak “Kutlu Doğum Haftasının bir FETÖ projesi olduğu ve buna rağmen halen Başkanlığımız tarafından savunulduğu yönündeki haber, gerçeği hiçbir şekilde yansıtmamaktadır” demişti.

Diyanet’in bu açıklamasına Türkiye gazetesi, “Vaktini düzelt, edebe riayet et” başlıklı haber ile yanıt vermişti.

Türkiye grubuna ait TGRT Haber de ilahiyatçıların ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. M. Emin Özafşar’ın katılımıyla bir televizyon programında “Kutlu Doğum”u tartıştı.

DİYANET: ZAMANINA İTİRAZ EDİLEBİLİR

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Emin Özafşar, “Kutlu Doğum ve tarihi milletimiz tarafından kabul görmüştür. Zamanına itiraz edilebilir. Bu yerinde bir teklif de olabilir” dedi. “Din İşleri Yüksek Kurulumuzda görüşmek mümkün olabilir” diyen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Emin Özafşar, şöyle devam etti:

“FETÖ dışarıdan müdahale etti deniliyor. İhanetle yargılanan bir şahsın gevşek makale ispata yetmiyor. Bununla ilgili değerlendirmeyi yaparız, FETÖ ile iş birliği olanları varsa üzerimize düşeni yaparız. Avrupa’da binlerce kişi salonlarda toplanıyor.”

Türkiye gazetesi ise bugünkü manşetinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Emin Özafşar’ın Kutlu Doğum ve tarihi milletimiz tarafından kabul görmüştür. Zamanına itiraz edilebilir. Bu yerinde bir teklif de olabilir” sözlerine “Kutlu doğuma Diyanet’ten düzeltme sinyali geldi” başlığıyla yer verdi.

İşte o gazete:

KARAR GAZETESİ KUTLU DOĞUMA DESTEK VERDİ

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi ise “kutlu doğum” tartışmasına karşı çıktı. Karar’ın bugünkü “FETÖ kutlu doğumu ele geçiremedi” başlıklı haberinde “Kutlu Doğum Haftası’nın ‘FETÖ icadı’ olduğu yönündeki iddiaları, dönemin Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri örnekler vererek yalanladı. FETÖ, her defasında Diyanet’in başlattığı Kutlu Doğum’u kendi bünyesine almaya çalıştı ancak Diyanet’in kararlı duruşu sayesinde amacına ulaşamadı” ifadeleri yer aldı.

İşte o gazete: