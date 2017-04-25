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  • Rûdaw: Şengal'e saldırıda 5 Peşmerge, Derik'e saldırıda 18 YPG'li öldü

Rûdaw: Şengal'e saldırıda 5 Peşmerge, Derik'e saldırıda 18 YPG'li öldü

Rûdaw: Şengal'e saldırıda 5 Peşmerge, Derik'e saldırıda 18 YPG'li öldü
25 Nisan 2017 Salı 11:22:24

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Kürt medyası, TSK'nın Irak Kürdistanı'nda Şengal'e ve Rojava'da Malikiye'ye hava saldırıları düzenlediğini yazdı. İddiaya göre saldırılarda 5 Peşmerge ile 18 YPG'li hayatını kaybetti.

TSK'ya bağlı savaş uçakları gece Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki Şengal ile Rojava'ya bağlı Malikiye'ye (Derik) hava saldırıları düzenledi.

Rûdaw'ın aktardıpına göre, Şengal'de PKK'ye yakın Şengal Koruma Güçleri'nin kontrol ettiği, ancak bir süre önce boşaltılan Dari Gali Karse'deki noktanın vurulmasıyla bölgede bulunan 5 Peşmergeöldü.

Rûdaw, ölen Peşmergelerden birinin Şengalli bir Ezidi, diğer dördünün ise Duhoklu olduğunu yazdı.

Öte yandan Derik'e yönelik hava saldırısında da 18 YPG'linin hayatını kaybettiği söyleniyor.

PYD lideri Salih Müslim, uluslararası koalisyonu Türkiye'nin saldırılarını durdurmaya çağırdı.

Rûdaw: Şengal'e saldırıda 5 Peşmerge Derik'e saldırıda 18 YPG'li öldü
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