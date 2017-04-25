Avrupalı inşaat devinin CEO'su, 'IŞİD'le anlaşma' nedeniyle istifa etti

Fransız Lafarge ve İsviçreli Holcim inşaat şirketlerinin oluşturduğu ortaklık LafargeHolcim Group'un 2012 ve 2014 yılları arasında Suriye'deki faaliyetlerine devam edebilmesi için ülkede IŞİD'in de dahil olduğu iddia edilen Suriyeli silahlı gruplara para ödediğinin ortaya çıkmasının ardından CEO istifa etti.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre söz konusu gelişmenin üzerine, yapılan şirket içi araştırmanın ardından dünya devi ortaklığın CEO'su Eric Olsen istifa etti.

'KABUL EDİLEMEZ ANLAŞMALAR YAPTIK'

Fransız basınına göre, şirket yetkilileri Suriyeli silahlı militanlara finansal yardımda bulunduklarını kabul etmişti. LafargeHolcim Group, Le Monde gazetesine Jalabiya'da bulunan çimento fabrikasının güvenliğini sağlamak için 'kabul edilemez anlaşmalarda' bulunduklarını ifade etmişti: "Şimdi bakınca, fabrikanın işlemesi için gereken koşulların sağlanmasının kabul edilemez olduğunu görüyoruz."

15 TEMMUZ'DA GÖREVİ BIRAKIYOR

Olsen görevini 15 Temmuz'da bırakacağını ifade ederken, yerine biri atanana kadar bu görevi geçici olarak Genel Başkan Beat Hess'in üstleneceği açıklandı. Olsen, yaptığı açıklamada ise, istifa kararını Suriye meselesinden doğan 'büyük gerginliği' dindirmek amacıyla aldığını belirtti.

Şirket, Olsen'i olanlardan sorumlu tutmazken, CEO'nun rolünün ve skandala olası dahlinin 'dikkatleri üzerine çektiğini' belirtmekle yetindi.

IŞİD'İN KONTROLÜNDE FAALİYET

Basına yansıyan bilgilere göre şirketin kamyonları, 2013'te bölgede faaliyetlerini yürütebilmek için teröristlerin kurduğu kontrol noktalarını geçmek zorundaydı. Bu sıkıntının 'müzakereler sonucunda' aşıldığı, hatta IŞİD'in şirkete geçiş serbestisi taşıyan sözde bir belge çıkarttığı ortaya çıkmıştı. Aynı şekilde ihtiyaç duyulan petrol, IŞİD'in kontrol ettiği rafinerilerden alınıyordu.

Şirket, IŞİD'in 2014 yılında bölgeyi tamamiyle işgal etmesi üzerine ülkeyi terk etti.