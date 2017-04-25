AB'nin genişlemeden sorumlu komiseri Hahn'dan Türkiye açıklaması

AB’ye girmek isteyen ülkeler ile yapılan görüşmelerden sorumlu olan Johannes Hahn, Cuma günü Malta’da buluşacak olan AB dışişleri bakanlarına Türkiye ile ilişkilerde karşılıklı sıkıntıları giderebilecek ve işbirliğini sağlayacak yeni bir formatı değerlendirme çağrısı yaptı.

Reuters’ın haberine göre, Hahn, “Şu anki durum sürdürülebilir değil” dedi.

Hahn, Türkiye’deki anayasal değişikliklerin Türk demokrasisi için tehlikeli bir geri adım olduğunu söyleyen Avrupa Konseyi’nin endişelerini de paylaştığını belirtti. Fakat Hahn, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile birliğe üyelik dışında diğer alanlarda işbirliğini artırmayı değerlendirebileceğini söyledi.

Komisyon, Ankara ile Gümrük Birliği Anlaşması’nı güncellemeyi gözden geçiriyor. Hahn, AB’nin ekonomik ilişkiler de dahil Türkiye ile olan tüm ilişkilerinde hukukun üstünlüğünün kritik kalmaya devam edeceğini söyledi.