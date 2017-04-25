Koç Holding büyümeye devam ediyor

Arçelik'in ilk çeyrek net kârı yüzde 54 yükselişle 240.3 milyon lira oldu. Arçelik bu yıl cirosunu yüzde 20'nin üzerinde artırmayı hedeflediğini, faiz amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjının ise yaklaşık yüzde 11 olmasını beklediğini açıkladı.

Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı 2017 beklentilerine göre, Türkiye'deki beyaz eşya pazarının bu yıl adet bazında yaklaşık yüzde 3 olarak öngörülen büyümesi ise yaklaşık yüzde 5'e revize edildi. Uluslararası pazar için beyaz eşya pazarının adetsel büyümesi ise yaklaşık yüzde 2 öngörülüyor.