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Koç Holding büyümeye devam ediyor

Koç Holding büyümeye devam ediyor
25 Nisan 2017 Salı 11:06:06

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AKP'li yıllarda kârlarını katlayan Koç Holding'in markası Arçelik de 2017'nin ilk çeyreğinde net kârını yüzde 54 artırarak 240.3 milyon liraya yükseltti.

Arçelik'in ilk çeyrek net kârı yüzde 54 yükselişle 240.3 milyon lira oldu. Arçelik bu yıl cirosunu yüzde 20'nin üzerinde artırmayı hedeflediğini, faiz amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjının ise yaklaşık yüzde 11 olmasını beklediğini açıkladı.

Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı 2017 beklentilerine göre, Türkiye'deki beyaz eşya pazarının bu yıl adet bazında yaklaşık yüzde 3 olarak öngörülen büyümesi ise yaklaşık yüzde 5'e revize edildi. Uluslararası pazar için beyaz eşya pazarının adetsel büyümesi ise yaklaşık yüzde 2 öngörülüyor. 

Koç Holding büyümeye devam ediyor
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