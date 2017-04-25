Salih Müslim'den ilk açıklama: Koalisyonun güçleri buna sessiz kalmamalı

TSK’nın Şengal ve Rojava’ya yönelik hava harekatına ilişkin PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, “Şengal ve Rojava hedef alınıyor. Ancak direnen bir halk gerçekliği var, halkımız en üst düzeyde tepkisini gösterecektir. Koalisyon güçleri de sessiz kalmamalıdır” dedi.

Dihaber'de yer alan habere göre, News Channel’e konuşan Müslim, saldırının sınıra yapılan yığınaktan dolayı beklenildiğini belirtti. Müslim, şunları söyledi: “Saldırı sınırdaki yığınaktan belliydi. Çileden çıkmış bir durum var. Sınır boyu bombalamalar zaten vardı, keşifler vardı. Biliniyordu, bekliyorduk. Bu saldırılarla Kürdistan halkını korkutamazlar. Kürdistan halkı direngen bir halktır. Böyle vahşi saldırılara karşı duracaktır. Halkımız en üst düzeyde tepkisini gösterecektir."

Hava saldırısının IŞİD'e yardım olduğunu söyleyen Müslim, koalisyon güçlerinin saldırıya tepki göstermesi gerektiğini belirterek, “Terörizmle mücadele eden bir halk arkadan vuruluyor. Koalisyonun güçleri buna sessiz kalmamalıdır. Bu saldırıları kimse kabul etmemelidir” dedi.