CHP'li Aksünger: Şaibeli referandum için AİHM'e yüzde 100 başvurulacak!

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Erdal Aksünger, referandumla ilgili hukuki mücadelenin süreceğini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurunun yüzde 100 yapılacağından tereddütü olmadığını söyledi.

Sine-i millet tartışmasıyla ilgili de konuşan Aksünger, "Eğer CHP grubu istifa ederse, AKP'nin de belki de ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey olmayacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Erdal Aksünger, İzmir'deki Tarihi Havagazı Fabrikası'nda referandum sonuçlaryıla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Aksünger, "mühürsüz bir halk oylaması" gerçekleştiğini, hem "hayır" hem de "evet" cephesi açısından toplumun bunu vicdanen kabullenmediğini söyledi. CHP'nin hukuksal olarak da kabul etmediğini belirten Aksünger, mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçerli kabul edilmesiyle ilgili olarak, "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) böyle şeyler yapabileceği aklıma gelmezdi. YSK'de halk oylaması öncesi süreçte yaptığımız toplantıda mühürsüz zarf ve pusularla olursa ne olacağını sorduk. Gülüp geçtiler. Kanunun açık olduğunu söylediler. Kanun, içtihat oluşturmayacak şekilde net. 'Mühürsüz zarf ve pusulara iptal edilir' diyor. Halk oylaması sonrası bunları hatırlattığımızda mahcubiyet içinde olduklarına tanık olduk" diye konuştu.

"SANDIK BAŞINDA DARP EDİLENLER VAR"

İçişleri Bakanlığı'nın 10 Nisan'da "Okularda oyunu kullandıktan sonra sandık başında kimseyi bırakmayacağız" açıklamasının da meşruiyet tartışması yarattığını belirten Aksünger, "Burada hedef Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ydi. YSK'yle bu durumu görüştük. 16 Nisan halk oylaması günü mülki amir YSK'dir. YSK herhangi bir yerde güvenlikle ilgili sorun görüyorsa kolluk kuvvetlerine haber verir. İçişleri Bakanlığı ise genel bir uygulamadan bahsetti. Buna hakları yok. Seçmenin Anayasa'dan kaynaklanan gözleme hakkı var. YSK seçim günü müdehale ettiğini söylüyor. Daha önce İçişleri Bakanlığı'na böyle bir açıklama yapmaya hakkı olmadığı bildirmeleri gerekirdi. Sandıklar saat 16.00'da boşaltılmış. Sandık başlarındaki arkadaşlarımız derdest edilmiş. 17 yaralı var. Çok sayıda darp edilen var. Ortada bir plan şaibesi, şüphesi var. Kız çocuklarına tacizde bulunmaya çalışan ahlaksızlar da oldu" diye konuştu.

EVET VE KATILIMIN YÜZDE 100 OLDUĞU 14 BİN 930 SANDIK VAR

Aksünger, "3 bin 600 sandıkta yüzde 100 'evet' veya yüzde 90'nın üzerinde 'evet' çıkmış. Yüzde 96'sı Güneydoğu'da. Bunların hepsinde ya bir darp var ya da kolluğun birilerine karşı giriştiği linç operasyonu var. HDP görevlileleri de sandıklardan uzaklaştırıldılar. Yüzde 100 'evet' çıkan sandıklarda birinci sıra Şanlıurfa'da. Geçersiz oyların sıfır olduğu sandıkların yüzde 90'ı Güneydoğu'da. İstanbul Beşiktaş'ta, İzmir Konak'ta, Ankara Çankaya'da en entüllüketel yerlerde bile, 'hayır'ın yüzde 90 çıktığı yerlerde bile geçersiz oylar var. Ama Güneydoğu'daki sandıklarda bir tane bile geçersiz oy yok. Geçersiz oyun sıfır 'evet' ve katılımın yüzde 100 olduğu 263 sandık var. Şanlıurfa ve Elazığ'da da böyle sandıklar var. 7 Haziran ve 1 Kasım seçim sonuçlarına göre HDP'nin oy almama imkanı olmayan bazı okullar ve sandıklar var. Diyarbakır'da 851 okulda, 2 bin 415 sandıkta böyle bir durum var. Toplamda 14 bin 930 sandıkta var" dedi.

AİHM'E BİREYSEL BAŞVURU DA YAPACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, halk oylamasıyla ilgili hukuki mücadelelerinin süreceğini, Danıştay başvurusunun yapıldığını, ancak Anayasa Mahkemesi'nin de konuşulduğunu söyledi. Aksünger, "Benim gözümde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konusu yüzde 100'dür. Bunda zerre kadar tereddütüm yok. Çünkü burada tam kanunsuzluk var. Yasama sürecini etkileyecek olan bir süreç yaşatıyor size. Ülkenin rejimini etkileyecek bir konu çıkıyor ortaya. Bununla ilgili hem CHP kurum kimliği açısından başvurular mutlaka tüm yöntemleriyle yapılacak, hem de şahsımız açısından bireysel başvuru haklarımızı kullanacağız. Altyapıları oluşturacağız. Mücadelemizi hukuk dahilinde yaparken hangi mücadele meşruysa onu da gerçekleştireceğiz. Her şey dahil" diye konuştu.