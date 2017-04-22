Avrupa Birliği rüyası bitiyor mu

Alman Die Welt gazetesi, önümüzdeki hafta yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısının gündem maddeleri arasında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2005 yılından bu tarafa sürdürülen üyelik müzakerelerinin durdurulmasının da bulunduğunu iddia etti.

Gazete, bir üst düzey AB diplomatının “AB Dışişleri Bakanları, konuyu önümüzdeki hafta (28-29 Nisan) Malta’da yapacakları toplantıda gündemlerine alacak ve AB Komisyonu’na, Ankara’nın müzakere kurallarını ihlal edip etmediğini ve bu doğrultuda görüşmelerin askıya alınıp alınmaması gerektiğini araştırmasını isteyecek” dediğini aktardı.

MÜZAKERELERİN DURDURULMASI İÇİN 16 ÜLKE YETERLİ

Die Welt gazetesine göre, diplomatik çevrelerde AB Komisyonu’nun “Türkiye’de insan hakları, özgürlük ve demokrasi ilkelerinin ciddi ve sürekli ihlal edildiği” gerekçesiyle, 2005 yılında kabul edilen müzakere zaptının 5.maddesi uyarınca görüşmeleri belirli bir süreliğine durduracağı beklentileri hakim. 5. maddeye dayanarak müzakerelerin durdurulmasına 28 üye ülkenin tamamının değil, AB nüfusunun yüzde 65’ini temsil eden 16 üye devletin onay vermesinin yeterli olacağı belirtiliyor.

“TÜRKİYE’NİN YENİDEN İZLEMEYE ALINMASINI BEKLİYORUM”

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Hıristiyan Demokratlar (EPP) Grubu Başkanı Axel Fischer, Die Welt gazetesine yaptığı açıklama, Türkiye’nin yeniden izlemeye alınmasını beklediğini söyledi. Fischer, ”Muhtemelen önümüzdeki hafta Salı günü (25 Nisan), Türkiye’deki insan hakları ve demokrasinin durumunun Avrupa Konseyi tarafından izlemeye alınmasını (monitoring) kararlaştıracağız. Ben, bu konuda Parlamenterler Meclisi’nde çoğunluk çıkacağını bekliyorum” dedi.