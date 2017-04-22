Kanadoğlu: YSK kanunsuzluğa kılıf bile uyduramadı, referandum gayrimeşrudur!

Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, YSK’nin "mühürsüz oy ve pusulalar geçerlidir" kararı için, “Dürüst oylama yerine getirilmediğinden kanunsuzluk var. Referandumun gayrimeşruluğu ilan edildi” dedi.

Yeniçağ gazetesine konuşan Kanadoğlu, “Öyle anlaşılıyor ki gerekçe için iki gün düşünmüşler, sonra bir kılıf olarak bunu bulmuşlar. Ama kanunsuzluk olduğu için kılıfına da uyduramamışlar” şeklinde konuştu.

Kanadoğlu, şöyle devam etti:

“YSK gerekçesini Anayasa’nın 67’inci ve 90’ıncı maddesine, AİHM sözleşmesinin ek birinci protokolünün 3’üncü maddesine dayandırıyor. ‘Vatandaşın seçme hakkı ne olursa olsun önlenmemeli’ görüşü ile hareket ediyor. Yalnız o 67’inci maddedeki, ‘Bu katılım hakkı kanunla düzenlenir’ fıkrasını hiç dikkate almıyor. Anayasa’da hem katılma hakkı düzenlenmiş hem de düzenlemenin kanunla yapılacağı ifade edilmiştir.”

YSK’nin kanunları bir kenara bırakarak sözleşmeleri uygulamasının, hukuki olmadığına dikkat çeken Kanadoğlu, şunları kaydetti:

“YSK bu kararı seçim saatinde siyasi iktidarın başvurusu üzerine alıyor. Halbuki 1950’den bugüne bir seçim hukuku düzenlemesi var. YSK bu şekilde soyut ifadelerle yapılan başvuruları seçim sırasında ele alamaz. Olmaz böyle bir şey. Çünkü başvurular delillerle birlikte ilgili İlçe Seçim Kurulu’na yapılması lazım. YSK’ye bu şekilde soyut ifadelerle herhangi bir talepte bulunulamaz. YSK’nin da bu tür başvurular üzerine olağanüstü toplanması ve kanuna aykırı karar alması, bunu da mesajla ulaştırmasının anlaşılır hiçbir yanı yok.”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, “AYM ve AİHM’nin referandumu inceleme yetkisi yok” açıklamasını da eleştiren Kanadoğlu, “Adalet Bakanlığı böyle bir savunma yaptıracaksa bir nevi ikrarda bulunmuş olur” dedi.

“AİHM’nin ne zaman ne şekilde karar vereceği bilinmez. Ancak bu halk oylamasının şaibeli olduğu Avrupa’nın en yüksek mahkemesi tarafından tespit edilmiş olur” diyen Kanadoğlu, bunun da Avrupa Konseyi’ne yansıyacağına işaret etti.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, Avrupa Konseyi’ne dahil olan ülkelerin nasıl davranacağı konusunda bir taahhüt olduğunu vurgulayan Kanadoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yani Türkiye farklı düşüncelerin eşit bir şekilde ifade edilmesini taahhüt etmiştir. Referandum sürecinden bu yana yaşananlar Türkiye’nin taahhüt ettiği hükme aykırıdır. Çünkü Türkiye’de referandum sırasında devletin bütün gücüyle propaganda yürütülmüş ve karşı fikri savunanlara baskı uygulanmıştır. Türkiye taahhütlerine uymayıp eşit, adil, dürüst birreferandumu yerine getirememiştir.”