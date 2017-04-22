ABD, Exxon'un Rusya'da petrol çıkarmasına izin vermedi

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Rus devlet petrol şirketi Rosneft'le ortak projelerine devam etmek için izin isteyen enerji şirketi ExxonMobil'in Rusya karşıtı yaptırımlardan muaf tutulmayacağını açıkladı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Mnuchin, "Hazine Bakanlığı, Başkan Donald J. Trump'ın bilgisi dahilinde, Exxon da dahil olmak üzere Amerikan şirketlerine, Rusya karşıtı yaptırımlar ile yasaklanan petrol çıkarma çalışmaları için izin vermeyecek" ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ExxonMobil'in, Rosneft'le birlikte petrol çıkarmak için ABD Hazine Bakanlığı'ndan izin istediğini yazmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın CEO'su olduğu 2012'de ExxonMobile, Rosneft ile milyar dolarlık bir işbirliği anlaşması imzalamıştı.

ExxonMobil'in, ABD'nin 2014'te, şirketlerin Rus petrol şirketleri ile birlikte çalışmasını yasaklayan yaptırım kararları alması ardından Rusya'nın Arktik bölgesindeki petrol çıkarma çalışmalarına son vermesi gerekmişti.