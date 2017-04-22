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  • CHP'den Adalet Bakanı'na yanıt: Danıştay ve AYM'yi tehdit eden Bozdağ anayasal suç işledi

CHP'den Adalet Bakanı'na yanıt: Danıştay ve AYM'yi tehdit eden Bozdağ anayasal suç işledi

CHP'den Adalet Bakanı'na yanıt: Danıştay ve AYM'yi tehdit eden Bozdağ anayasal suç işledi
22 Nisan 2017 Cumartesi 15:35:21

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CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, Adalet Bakanı Bozdağ'ın "Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın ret kararı dışında karar verme seçeneği yoktur" sözlerini "tehdit" olarak değerlendirdi.

CHP Grup Başkanveli Levent Gök, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Gök, düzenlediği basın toplantısında, "Adalet Bakanı tweet atıyor, 'CHP'nin başvuruları yersizdir, Anayasa Mahkemesi'ne, Danıştay'a başka yerlere başvuramaz' diyor. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Adalet Bakanı meşru hak aramayı ne zamandan beri uygunsuz görüyor? Adalet Bakanı hakimlere talimat veriyor. 'CHP başvuruda bulunamaz' demenin arkasında hakimlere bir tehdit vardır, 'Bakın, sakın ha yanlış yapmayın' diyen bir anlayış vardır. Adalet Bakanı anayasal bir suç işlemiştir" diye konuştu.

CHP'den Adalet Bakanı'na yanıt: Danıştay ve AYM'yi tehdit eden Bozdağ anayasal suç işledi
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