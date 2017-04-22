CHP Merkez Yürütme Kurulu; Türkiye'de merkez sağda bir boşluk var

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Türkiye’de bir merkez sağ parti ihtiyacı olduğu yönündeki görüşün ağır bastığı paylaşıldı.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in kulis haberine göre, CHP bir dizi toplantıyla izlenecek yol haritasını önümüzdeki günlerde belirleyecek. Genel Merkez’de kapalı grubu toplayacak partide, 5 Nisan Salı günü Parti Meclisi (PM) ile yapılacak toplantının ardından da 26 Nisan Çarşamba günü MYK’nin olağan toplantısı gerçekleşecek.

Toplantılarda partinin genel başkan yardımcısı Erdal Aksünger, ihlallere yönelik il il hazırladığı raporu partililerle paylaşacak.

KILIÇDAROĞLU ZİYARETLER DÜZENLEYECEK

Yapılan MYK toplantısında gerek örgütlerin, gerekse kurmayların sahadan çekilmemesi kararı alındı.

Bu süreçte, CHP kurmaylarıyla birlikte milletvekilleri, PM üyeleri ve tüm örgütler, referandum çalışması sırasında gittikleri yerleri tekrar ziyaret edecek. Ev ev, kahve kahve tekrar dolaşılarak, halkın bundan sonraki beklentisi öğrenilecek.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da başta "hayır" cephesinde olan parti liderleri olmak üzere sivil toplum, sendika ve meslek odası yöneticilerine nezaket ziyaretlerinde bulunması bekleniyor.

Referandumda sürecinde "uzlaşmacı bir dil" benimseyen CHP’nin aynı üslubunu sürdürmesi kararı alındı.

"MERKEZ SAĞ İHTİYACI"

CHP’de, referandum sonucunda Türkiye’de bir merkez sağ parti ihtiyacı olduğu yönündeki görüş ağır bastı. Bu bağlamda gerek gündemi sıcak tutmak, gerekse referandum sürecinde halkla oluşan bağı daha da derinleştirmek amacıyla partililerin alanda olması öngörülüyor.