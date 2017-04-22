Andre Doria Koyu'na kadınlar plajı yapılmasın

Antalya'nın Finike İlçesi'nde, merkeze yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Andre Doria Koyu'nun kadınlar plajı yapılmasını istemeyen bir grup, eylem yaparak tepki gösterdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında alınan meclis kararıyla Andre Doria Koyu'nun kadınlar plajı yapılmasına ilişkin düzenleme bir grup tarafından protesto edildi. Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER) tarafından organize edilen eyleme, Finike Belediyesi eski Başkanı Nail Dülgeroğlu, Sahilkent Belediyesi eski Başkanı Ömer Çırpar, CHP İlçe Başkanı Okan Tanır, MHP İlçe Başkanı Ali Arıcı ve vatandaş destek verdi. Eyleme katılanlar koyun önündeki ağaçların üstüne 'Cinsiyetçi koy istemiyoruz', 'Radyaforda ailemle yüzmek istiyorum', 'Yalana, talana hayır', 'Andre Doria Koyu Finikeli'nin, rantın değil' yazılı dövizler astı.

'DOĞA TALANINA KARŞIYIZ'

Grup adına konuşan Belma Çırpar, koyun görselliğinin tamamen yitirildiğini öne sürerek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gelecek tepkileri azaltmak için koy girişini ağaçlandırdığını savundu. Koyun caretta carettaların beslendiği yaşam alanı, Akdeniz foklarının da uğrak yeri olduğunu kaydeden Çırpar, şöyle dedi:

"Finike'de zaten mevcut bir kadınlar plajı vardır. Maksat kamunun yararı ve kadınlar ise ilçemizdeki kadınlar plajının, modern bir şekilde güzelleştirilmesi bugüne kadar niçin yapılmadı? Buradaki girişim kadınları dezavantajlı durumdan kurtarmaktan çok, onları daha dezavantajlı hale getiren, cinsel farklılığı üzerinden oluşturulan mekansal bir sorundur. Toplumumuz referandum sonrası kutuplaşmanın, ayrışmanın en azından ikiye böldüğü bir süreç içinden geçmektedir. Bunun üzerine bir de kadın, erkek ayrışmasını kalıcı hale getirmeye yönelik cinsiyetçi bölünmelere karşı 'dur' demeli, karşı durmalıyız. Kaldı ki ileride koyu bekleyen tehlike şudur; kadınlar plajı adı altında koyun zamanla özel girişimlere peşkeş çekilmesi olacaktır. Koy bize aittir. Aynı zamanda bu koyda beslenen caretta carettalara aittir. Yine kıyılarda yeşeren makilere, yaban zeytinlerine aittir. Yaklaştığınızda suya atlayan yengeçlere aittir. Her türlü doğa talanına karşıyız. Karşı duracağız."