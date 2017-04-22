Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu kamulaştırılıyor

Bakanlar Kurulu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu için acele kamulaştırma yapılması kararı aldı.

Bakanlar Kurulu’nun kamulaştırmaya ilişkin kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü de dahil olmak üzere Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma yapacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yazısı üzerine alınan karara göre, İstanbul’un Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Sultangazi, Eyüp, Şile, Pendik, Tuzla İlçeleri, Kocaeli’nin Gebze, Dilovası, Körfez, Derince, İzmit, Karatepe, Serdivan, Adapazarı, Akyazı ve Hendek ilçelerinde bazı alanlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak. Kararda, Bakanlar Kurulunun 11 Ekim 2016 tarihli Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil) Projesine yönelik olarak bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına ilişkin kararda yer alan taşınmazlara ilişkin hükümlerin ise yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Bakanlar Kurulu kararında ayrıca, Malatya’nın Battalgazi İlçesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildiği kaydedildi. Kararlara göre, Ankara’nın Altındağ ilçesi sınırlarında bulunan bazı alanlar ise riskli alan ilan edildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazısı üzerine bazı alanlar Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.