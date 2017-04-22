Yeni Şafak: Mavi Marmara'daki kişilere manyak diyorsanız...

Hükümete yakın Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan bugünkü yazısında “İslamcılar AKP’den tasfiye etmek isteyenlere” yanıt verdi. Kılıçaslan “Anlamadığınız şu: Mavi Marmara gemisine binip o kutlu sefere çıkan insanlara 'manyak' derseniz, bulunduğumuz pozisyon ne olursa olsun, o esnada ne yapıyor olursak olalım, neyle meşgul oluyorsak olalım onu bırakır, size hak ettiğiniz cevabı vermek için elimizden gelen ne varsa onu yaparız” diye yazdı.

“Anlamadığınız şu: Türkiye İslamcılığı, sizin onları tasfiye etmek istediğiniz AK Parti'den daha köklü, daha eski, daha çetin bir meseledir. Namık Kemal'den, Mustafa Sabri Efendi'den, Akif'ten, Eşref Edip'ten, Sezai Karakoç'tan alır ruh kökünü” diyen Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan “Yani demem o ki, siz çok istiyorsanız İslamcılar AK Parti'den tasfiye olurlar. Ama AK Parti'den tasfiye olmuş olurlar sadece, söyledikleri şarkı değişmez, değişmeyecektir” dedi.

“CEKETİMİZİ ALIR ÇIKARIZ”

Kılıçarslan yazısında şu ifadeleri kullandı:

“İslamcıları AK Parti'den tasfiye etmek istiyor olabilirsiniz. Ama bu sizin güç yetirebileceğiniz bir mesele değildir. İslamcıların AK Parti'den tasfiyesine güç yetirebilecek tek bir isim vardır. O ismin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır ve tasfiye için tek cümlesi yeterli olacaktır. Ceketimizi alır çıkarız. Ne gönlümüz kalır ne hayallerimiz değişir. Fakat Recep Tayyip Erdoğan'dan rol çalarak, onun adına konuşuyormuş gibi yaparak çekmeye çalıştığınız operasyonlar bize sökmez, işlemez. Size tavsiyem, Recep Tayyip Erdoğan'ı 'İslamcı tasfiyesi' fikrinize ikna için uğraşmanızdır. Hem elinizde eski Sorosçulardan eski Maoculara kadar geniş bir insan kaynağı vardır. Deneyin bence şansınızı. Reis'in buna ne cevap vereceğini de ayrıca anlatın ama bize. Biraz gülmek bizim de hakkımız zira.

“FETÖ İLE BİRLİKTE HAREKET EDİLMESİNE BİLE EYVALLAH DEDİK”

Anlamadığınız şu: Bize ağzınızı doldura doldura 'kraliçenin İslamcıları' falan diyorsunuz ya, bunun hakikatle uzak yakın ilgisi olmadığını siz de biliyorsunuz. Bize 'cumhurbaşkanı adayımız Abdullah Gül' dendiğinde eyvallah dedik. Bize 'başbakanınız bundan böyle Ahmet Davutoğlu olacak' dendiğinde eyvallah dedik. Bize 'başbakanınız artık Davutoğlu değil' dendiğinde eyvallah dedik. Bize 'onlarla çalışmaya mecburuz' denildiğinde sert itirazlarımıza rağmen FETÖ ile birlikte hareket edilmesine bile eyvallah dedik. Aradaki 3-5 gazeteciyi, 5-6 küskünü dışarıda tutarsak İslamcılar, bazen 'maslahat' için, ama en genelde de bu ülkenin varoluş ve var kalış mücadelesinin öneminin farkına vardıkları için seslerini yükseltmediler. Zaten genel anlamda ahlakımız da odur. Birine 'Reis' dediysek önüne geçmez, arkasında kalmayız, hele arkasına hiç saklanmayız. Yerimiz hep yanı olur.

Anlamadığınız şu: Biz sizin gündelik politikalarınızdan, ayak oyunlarınızdan, elde ettiğiniz kirli ve sidikli küçük iktidar alanlarınızdan beriyiz. Vaktiyle Refah Partisi'ne, Fazilet Partisi'ne destek verirken de beriydik, şimdi de beriyiz. Kendimize ait bir yol haritamız, içi güzel hedeflerle dolu bir ajandamız var.”

“MANYAĞIZ LAN BİZ”

Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan, Cem Küçük’ün Mavi Marmara hakkındaki sözlerine de atıfta bulunarak “Anlamıyorsunuz. O halde anlamanız için bir kez daha yüksek sesle söyleyeyim: Manyağız lan biz! Siz kuruluş devrinde yaşasaydınız 'kafadan Bizans düşmanı, kafadan Moğol düşmanı bunlar' dediğinizde hangi manyakları kastediyorsanız o kadar manyağız hem de!” dedi.

TURAN'DAN YANIT GELDİ

Kılıçarslan’ın bu yazısına hükümete yakın televizyon yorumcusu Ömer Turan sosyal medya hesabından yanıt verdi. Turan, Kılıçaslan’ı Gezi ve 17 Aralık’a destek vermekle, 15 Temmuz’da ise direnmemekle suçladı.

Kılıçarslan ise Turan’a şöyle yanıt verdi:

“Kimseyi kişisel işimle meşgul etmeyeyim diyorum ama bu nedir artık yahu? 15 Temmuz gecesi nerdeymişim. Köprüde üzerime sıkıyorlardı hacı. Kavga et, 'etme' demiyorum ama biraz ahlaklı, ilkeli, şerefli kavga et yahu. Çok mu zor?”