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Ertuğrul Özkök, Esad söylüyor diye inanmamız gerekmiyor

Ertuğrul Özkök, Esad söylüyor diye inanmamız gerekmiyor
22 Nisan 2017 Cumartesi 11:38:01

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Ertuğrul Özkök, Han Şeyhun'a kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Özkök, Esad'ın iddialarının ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun kasabasına yönelik kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili olarak ilginç bir yazı kaleme aldı.

Bugünkü "Sırf 'Esad söyledi' diye görmezden mi geleceğiz" başlıklı yazısında Özkök, kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili olarak Suriye lideri Beşar Esad'ın sözlerini aktardı.

Esad'ın BM temsilcilerine çağrı yaptıklarını, ama cevap alamadıkları, Han Şeyhun'u öğle vakti vurduklarını ancak "muhaliflerin" sabah 06:30'da vurulduğunu iddia ettikleri dediğini aktaran Özkök, "Bunlar yabana atılacak sözler değil" diyerek şöyle devam etti:

Bu bölgenin sicili pek parlak değil. İkinci Körfez Savaşı’ndan önce Saddam’ın kimyasal silahları ile ilgili bilgilerin doğru olmadığı yıllar sonra anlaşılmıştı.

Durum böyleyken Birleşmiş Milletlerin bölgeye temsilci göndermemesi sizce doğru mu...

* * * 

Bu iddialar, sırf Suriye Devlet Başkanı Esad’ın ağzından çıktı diye görmezden gelinemez.

 

Ertuğrul Özkök Esad söylüyor diye inanmamız gerekmiyor
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