Adnan Oktar'a göre 'büyükşehirlere ulaşmanın yolu': Dekolteye saygı, güzelliği ön plana almak

Başkanlık tartışmaları sürerken, Twitter hesabından açıklama yapan Adnan Oktar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de örnek göstererek, ''büyükşehirlere ulaşmanın'' yolunu anlattı.

''Dekolteye saygı, sanata teşvik, güzelliği ön plana almak ve kaliteyi yükseltmek Hükümetin önceliği olmalı. Büyükşehirlere ulaşmanın yolu bu'' diyen Adnan Oktar, şöyle yazdı:

''Başörtülünün de dekoltenin de eşit saygı gördüğünün çok iyi vurgulanması gerekir. Dekolteye karşı olan denize girene de karşı olur, bu bir süre sonra insanların hayatımıza karışılacak diye endişe duymasına sebep olur O yüzden başörtülü ve dekolteyi eşit ön plana çıkarmak önemli.''

'GEZİ GİBİ OLMASIN İSTENİYORSA'

Adnan Oktar, hükümete ''uyarılarda'' bulunarak şunları söyledi:

''İnsanlar ellerinden yaşama sevinçlerinin alınmayacağını görmeli. Bunun için özgürlükler çok iyi korunmalı. Neşeli sanat dolu hayat olmalı.

Gezi gibi eylemler olmasın isteniyorsa bunun en önemli yolu neşenin ve hayat sevincinin güçlendirilmesidir. Konserler yapılsın, gençler kadınlar özgür olsun. TayyipHocam gençlerle konserlere katılsın yanında dekolte kadınlar da bulunsun. Türkiye'nin aydınlığını vurgulayalım Bağnaz zihniyettekilerin baskısından hiç çekinmesinler. Özgürlüklerin, modernliğin, neşenin, sanatın, kalitenin savunucusu olsunlar.''

'ANADOLU DA BAĞNAZLIĞI İSTEMEZ, PUTİN GÜZEL MODEL OLUR'

Oktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Sadece kıyı kesimi ve büyükşehirler değil Anadolu da bağnazlığı istemez. Kuran Müslümanlığını herkes severek kabullenir.

Kuran Müslümanlığı sanatın kalitenin bilimin güzelliğin neşenin özgürlüğün demokrasinin vicdanın en üst seviyede yaşanması demektir.

Putin'in modernlik anlayışı güzel, Kiliseye gidiyor sonra gençlerle dans ediyor, spor etkinliğine katılıyor. Benzeri model çok güzel olur.''