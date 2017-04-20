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Çamlıca gişeleri kaldırılıyor
Çamlıca gişeleri kaldırılıyor
20 Nisan 2017 Perşembe 17:45:12
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Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Çamlıca gişelerinin kaldırılacağını söyledi.
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "15 Temmuz'dan sonra Çamlıca Gişeleri kaldırılacak." dedi..
Çamlıca gişeleri kaldırılıyor
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