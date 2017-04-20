Trump yalan söylemiş: ABD donanma grubu Kore'ye gönderilmemiş!

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Yarımadası'na Carl Vinson isimli donanma grubunun gönderileceğini duyurmuştu.

Ancak CNN'in haberine göre, donanma bölgeye gitmedi. Donanmanın gönderilmemesi Güney Kore'de Trump'ın ''liderliği'' ve ''stratejisi'' ile ilgili tartışma başlatırken, bu durumun Güney Kore'de yaklaşan seçimleri de etkileyebileceği öne sürüldü.

'CARL VINSON YALANI'

Güney Kore'de bir gazete olayı Trump'ın ''Carl Vinson yalanı'' diye duyururken, gazetede Rusya ve Çin liderlerinin, ''donanmanın gelmemesi sebebiyle güldüğü'' öne sürüldü.

Gazetede ''askeri törenlerde sahte füzeler göstermekle suçlanan Kuzey Kore gibi, şimdi ABD de Kuzey Kore politikası gibi 'blöf' mü yapıyor?'' diye soruldu.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Fox Business'a konuşan Trump, ''bir donanma gönderiyoruz, çok güçlü'' diyerek, ''denizaltılarımız var, çok güçlüler, uçakgemisinden çok daha güçlüler. Size bunu söyleyebilirim'' demişti.

Ancak donanma grubunun asla Kore'ye yönelmediği, gerçekte Avustralyadonanmasıyla ortak tatbikata katılmakta olduğu duyuruldu.

ABD'li yetkililer donanma grubunun Japon Denizi'ne gideceğini iddia ederken, bunun da gerçekleşmediği kaydedildi.

'ABD GÜNEY KORELİLERİN NASIL GÜVENMESİNİ BEKLİYOR?'

Habere göre durum Güney Kore'de tepkiyle karşılanırken, ''ABD, liderleri blöf ve abartma yöntemlerini kllanırken Güney Korelilerin ABD'ye nasıl güvenmesini bekliyor? Güney Korelilerin duyguları yakın müttefiklerinin liderinin açıklamasından dolayı büyük oranda incindi'' deniliyor.

Trump'ın bölgede güçlü askeri varlık vaadi, ABD'nin bölgedeki müttefikleri Japonya ve Güney Kore'nin desteğini almış, ancak iki ülkede de halk silahlanmaya karşı protestolar gerçekleştirmişti.

ABD donanmasının neden gönderilmediği tam olarak bilinmezken, ABD'nin b��lgedeki varlığına Çin'in de karşı olduğu ve Çin-ABD görüşmelerinin olumlu sonuçlanmış olabileceği düşünülüyor.

Haberde Güney Korelilerin söylenen yalandan dolayı ''gururunun incindiği'' kaydediliyor.