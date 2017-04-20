Askeri okullara girişte 'irtica' kuralı yeniden yürürlükte

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından mezun vermeyen ve ara sınıflardaki öğrencilerinin tamamı ihraç edilen askeri okullar, yeniden yapılandırmanın ardından öğrenci kabullerine başladı.

Cumhuriyet'ten Sertaş Eş'in haberine göre, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yer alacak olan Kara, Hava ve Deniz harp okullarının yanı sıra astsubay meslek yüksek okulları için başvurular açıldı.

Başvuru kılavuzunda yer alan ifadeye göre adayların, “Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması” gerekiyor.

AKP'nin fiilen kullanılamaz hale getirdiği "irticai faaliyete katılmamış olmak" şartının klavuzda yer alması dikkat çekti.