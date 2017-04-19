FT: Meral Akşener AKP hakimiyetine karşı parti kurabilir

FT'nin Ankara'daki muhabirleri Laura Pitel ve Mehul Srivastava'nın ortak analizinde, MHP'deki Bahçeli muhaliflerinin lideri Meral Akşener'in AKP'ye karşı parti kuracağını ileri sürüldü.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, FT muhabirlerinin izlenimlerine göre, Akşener sonuçlara rağmen coşkuluydu. Üsküdar'da 'Hayır' oylarının yüzde 53'le öne geçmesi sorulduğunda ise Akşener şöyle dedi:

"En iyisi de oydu. Tayyip Bey'i kendi bahçesinde mağlup ettik."

FT'nin analizinde şu ifadelere de yer verildi:

"Uzmanlar, merkez sağı AKP'nin hakimiyetine en büyük tehlike olarak görüyor. Eski İçişleri Bakanı Akşener böyle bir mücadeleye liderlik edecek en iyi isim olabilir.

"Savunucuları Akşener'in hem aşırı milliyetçileri, hem laikler ve İslamcıları kuşatacağını, sol ve sağdan, ve tabii ki AKP'den oyları çalabileceğini söylüyor.

"Uzmanlara göre, ekonomideki olası bir gerileme Akşener'in önemli sayıda AKP'liyi kabuğundan çıkararak kendisine çekmesini sağlayabilir"