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Lyon maçı sonrası Beşiktaşlı taraftar tutuklandı

Lyon maçı sonrası Beşiktaşlı taraftar tutuklandı
19 Nisan 2017 Çarşamba 11:17:44

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Beşiktaş-Lyon maçında yaşanan olaylardan sorumlu olduğu iddia edilen bir Beşiktaş taraftarına 2 ay hapis cezası verildi.

O. Lyon-Beşiktaş maçında çıkan olaylardan sorumlu tutulan bir Beşiktaş taraftarına 2 ay hapis cezası verildi. 

Almanya'dan gelen Türk asıllı Alman Beşiktaş taraftarı, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek finalinde oynanan Lyon-Beşiktaş maçında yaşanan olaylardan sorumlu tutularak mahkemeye çıkartıldı.

Stat kameraları tarafından çekilen videolarda stadyum görevlisine yumruk attığı belirlenen taraftar, çıkan olaylar yüzünden şu ana kadar ceza alan ilk ve tek seyirci oldu.

Yaşanan olaylardan çok pişman olduğunu söyleyen Beşiktaş taraftarı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Lyon maçı sonrası Beşiktaşlı taraftar tutuklandı
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