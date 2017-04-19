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Süleyman Soylu'dan düşen helikoptere ilişkin açıklama

Süleyman Soylu'dan düşen helikoptere ilişkin açıklama
19 Nisan 2017 Çarşamba 11:14:29

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12 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "dış etken söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dersim'de düşen polis helikopterine ilişkin açıklamada bulundu.

12 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilgi veren Soylu, “Yaklaşık 2 buçuk saatlik bir tırmanma sonucunda 4 timimiz birlikte helikopterin enkazına saat 16.34 sıralarında ulaştı. Helikopterin yere çakıldığını ve ters döndüğünü gördüler. 12 vatan evladımızın hayat belirtileri olup, olmadığını kontrol ettiler. Maalesef 12 vatan evladımız hakkın rahmetine kavuşmuş şehit olmuşlardır. Oradaki hava şartları çok zor durumda helikopter inme imkanı yok. Oradan intikalleri noktasında arkadaşlarımız bir değerlendirme yapıyorlar. En kısa süre içinde şehitlerimizi oradan alıp, Tunceli’ye intikal ettireceğiz. Helikopterde dış etken söz konusu değil” açıklamasında bulundu.

Süleyman Soylu'dan düşen helikoptere ilişkin açıklama
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