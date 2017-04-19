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Mühürsüz oy dilekçesini veren AKP'li 2012 yılında Gülen'i ziyaret etmiş

Mühürsüz oy dilekçesini veren AKP'li 2012 yılında Gülen'i ziyaret etmiş
19 Nisan 2017 Çarşamba 11:06:34

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Referandumun sonucunu etkileyen "mühürsüz zarf" dilekçesini YSK'ya veren AKP'li Recep Özel'in 2012'de Gülen'i ziyaret eden AKP'liler arasında bulunduğu ortaya çıktı.

YSK'nın 'mühürsüz oylar geçerli' kararının alınmasına yol açan itirazı yapan AKP'li Recep Özel'in 2012 yılında ABD'de Fethullah Gülen'i ziyaret eden heyetin içinde yer aldığı ortaya çıktı.

Odatv'de Yusuf Yavuz imzasıyla yer alan habere göre, O dönemde AKP Isparta Milletvekili olan Recep Özel'in bu ziyaretiyle ilgili yerel basında yer alan haberde, Gülen'in Özel ile yakından ilgilenerek kendisine bir namaz takkesi hediye ettiği öne sürülmüştü.

Tartışmaların ve tepkilerin odağındaki isim olan Recep Özel, "Vicdanım rahat" açıklaması yaptı. 

Mühürsüz oy dilekçesini veren AKP'li 2012 yılında Gülen'i ziyaret etmiş
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