Rusya'dan gelen Türk kargo gemisi Karadeniz'de battı

Rusya'dan Türkiye'ye yola çıkan "Geroi Arsenala" adlı Türk bandrollu kargo gemisi Karadeniz'de battı. Gemide 2'si Rus, 9'u Ukraynalı ve biri Gürcistan vatandaşı olmak üzere 12 kişinin bulunduğu aktarıldı.

Acil Servisler Bakanlığı Kırım Yönetimi Başkan Danışmanı Vladimir İvanov, olay yerine kurtarma gemilerinin gönderildiğini, bir kişinin kurtarıldığını ve 4 kişinin daha gemiye çıkartılmaya hazırlanıldığını bildirdi.

İvanov, "Kurtarılan bir kişinin durumu çok ağır, vücut ısısı çok düşük. Suyun sıcaklığı 7-8 derece. Operasyon kötü hava koşulları nedeniyle zor ilerliyor, denizdeki dalga seviyesi 4 puana yükseldi" ifadesini kullandı.