Bülent Kayabaş hayatını kaybetti

Usta oyuncu Bülent Kayabaş akciğer yetmezliği nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Bülent Kayabaş akciğer yetmezliği nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu bu sabah tedavi gördüğü Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçı cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak.

BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR

Bülent Kayabaş, 25 Ağustos 1945 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Tam adı Osman Bülent Kayabaş'dır.

1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda profesyonel olarak tiyatro oyuncusu oldu. Birçok tiyatro oyununda oynadı, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol aldı. Seslendirmeler yaptı. Winnie The Pooh'yu 14 yıl seslendirdi.

2000 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini Derviş Zaim'in üstlendiği "Filler ve Çimen" filminde Ali Sürmeli, Sanem Çelik, Haluk Bilginer ve Uğur Polat’la beraber oynadı.

Bülent Kayabaş, 2010 yılında Haldun Dormen'in, Cevat Fehmi Başkut'un 'Buzlar Çözülmeden' adlı romanından müzikal bir tarzda oyunlaştırdığı 'Bir Kış Masalı' adlı oyununda oynadı.

Bülent Kayabaş, 1981 yılında Nur Sürer ile evlendi. Kısa sürede boşandı. 2007 yılında ise 15 yıllık arkadaşı Selma Kepekli ile Turgutreis'te evlenmişti.